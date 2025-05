Oluline Ukraina sõjas reedel, 30. mail kell 5.45:

- Zelenski: Venemaa pole ikka veel relvarahu memorandumit jaganud;

- Venemaa korraldas Harkivi piirkonnale taas ulatusliku droonirünnaku.

Zelenski: Venemaa pole ikka veel relvarahu memorandumit jaganud

Venemaa ei ole ikka veel relvarahu memorandumit Ukraina ja partneritega jaganud, ütles neljapäeval oma igaõhtuses videopöördumises president Volodõmõr Zelenski.

"Sõnad Moskvaga ei tööta. Isegi niinimetatud memorandumit, mida nad lubasid ja väidetavalt üle nädala ette valmistasid – pole keegi veel näinud. Seda ei ole jagatud Ukrainaga. Seda ei ole jagatud meie partneritega. Nad pole isegi uut päevakorda Türgiga jaganud ehk riigiga, mis võõrustas esimest kohtumist. Kuigi nad lubasid täpselt vastupidist ja eelkõige lubasid seda Ühendriikidele ja president Donald Trumpile," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul on tegemist järjekordse Venemaa pettemanöövriga. Ta märkis, et oli varem samal päeval rääkinud Ameerika ja Euroopa liidritega.

"Kõik peavad rääkima ausalt – eriti need, kes toetasid relvarahu. Venemaa venitab sõda ja teeb kõikvõimaliku, et petta riike, kes ikka veel usuvad, et nad saavad Moskvat mõjutada sõnade ja mitte surve abil," sõnas Zelenski.

Läbirääkimiste osas valitseb üldse üpriski segane olukord.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas kolmapäeval, et Moskva pakkus välja teise vooru läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina delegatsioonide vahel Istanbulis 2. juunil.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha kutsus Venemaad üles viivitamatult andma Ukrainale üle oma memorandumi relvarahu ettepanekutega, et mitte oodata esmaspäevani.

Türgi välisminister Hakan Fidan kommenteeris neljapäeval samuti Ukraina ja Venemaa vahelist läbirääkimisprotsessi.

"Läbirääkimisprotsessi alguses näen, et küsimus hakkab omandama optimistlikumat kuju. Mõlemad pooled soovivad relvarahu ja keegi ei ütle, et ei taha seda. Praegusel hetkel püüame Türgina endast parima anda," ütles Fidan.

Fidan tõi samas välja, et relvarahuläbirääkimiste alguses on poolte seisukohad teineteistest väga kaugel.

"Need tingimused relvarahu jaoks on nüüd aga vähemalt läbiräägitavad. Ma arvan, et mõlema poole – ukrainlaste ja venelaste – seisukohad on esialgu üksteisest kaugel. Kuid loodame, et meie vahendustegevus suudab pooled lähemale tuua," lisas Fidan.

Venemaa korraldas Harkivi piirkonnale taas ulatusliku droonirünnaku

Ukraina võimud teatasid, et ööl vastu reedet sai Harkivi oblastis asuvas külas droonirünnaku tagajärjel vigastada vähemalt kaheksa inimest. Vigastatute seas on ka kaks teismelist.

Ka Harkivi linn sattus Vene droonirünnaku alla. Linnapea Ihor Terehhov teatas, et linnas toimus mitu plahvatust, vahendas Ukrainska Pravda.