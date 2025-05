Yle: Soome politsei lõpetas Eagle S-i eeluurimise

Laeva Eagle S kahtlustatakse möödunud jõulude ajal Eesti ja Soome vahelise merealuse elektrikaabli Estlink 2 ning mitme sidekaablit lõhkumises. Väidetavalt lohistas Eagle S tahtlikult ühte oma ankrut mööda merepõhja, et kaableid lõhkuda.

Soome politsei pidas laeva kinni 25. detsembril. Laev arestiti jaanuari alguses. Hiljem tanker vabastati, kuna laeva arestimine polnud juurdluse jätkamiseks enam vajalik. Pardal olnud kolm kõrgeimat meeskonnaliiget on olnud alates aasta algusest uurimise all.

Arvatakse, et Cooki saartel registreeritud Eagle S kuulub niinimetatud Venemaa varilaevastikku, mida Moskva kasutab sanktsioonidest möödahiilimiseks.

Peaprokuröri sõnul võib süüdistuse esitamine võtta kaks kuni kolm kuud

Politsei andis eeluurimistoimiku üle, teatas peaprokuröri asetäitja Jukka Rappe.

Rappe märkis, et eeluurimise põhiteemad pole muutunud – keskkriminaalpolitsei on seega jäänud esialgsete kahtluste juurde, et tegemist oli sabotaažiga, kuigi möödunud talvel avaldati ajakirjanduses, et juhtum oli võimude hinnangul siiski õnnetus.

Juhtumi uurimine on olnud keeruline, ütles Soome riikliku kriminaalpolitsei juurdluse juht Sami Liimatainen reedel.

Uurijad on pidanud lahendama kaks peamist probleemi – tõestama, et laeva ankur lasti alla juba enne seda, kui laev Estlink 2 kaablist mööda sõitis ja et seda tehti tahtlikult.

Liimatainen ei avalda, kas on leitud tõendeid, mis kahtlustusi kinnitaksid.

"Seadusandluses on erinevad tahtlikkuse tasemed. See on asi, mis otsustatakse hiljem kohtus. Kas see oli tahtlik või võib-olla midagi muud? See selgub alles pärast põhiistungit," ütles Liimatainen.

Praegu on ebaselge, kuidas kogu asi edasi liigub. Peaprokurör võib otsustada esitada süüdistus politsei kogutud tõendite põhjal, kuid võib juhtuda ka, et süüdistust ei esitata või et prokurör muudab kuriteo kvalifikatsiooni.

Ka peaprokuröri asetäitja Rappe jääb ajakirjanikega suheldes kidakeelseks.

Ta ütles vaid, et prokurörid ja politsei on teinud uurimisel tihedat koostööd ning et eeluurimistoimik on tuhandeid lehekülgi pikk. Ta lisas, et toimik koosneb suuresti tehnilistest tõenditest.

Kolm laeva meeskonnaliiget viibivad Soomes. Politsei teatel kehtib neile kuni eeldatava kohtupäevani väljasõidukeeld.