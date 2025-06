ERR Varssavis: presidendivalimised määravad Poola koha Euroopa Liidus

Presidendivalimiste esimese vooru kaks nädalat tagasi võitis napilt Varssavi liberaalist linnapea Rafał Trzaskowski konservatiivist ajaloolase Karol Nawrocki vastu. Teises voorus lubab enamus arvamusküsitlustest linnapeale samuti võitu, aga nii nappi, et see jääb juba statistilise vea piiresse ja nii ei tea tegelikult keegi, mis saab.

"Pärast esimest vooru tundus, et Karol Nawrocki on teises voorus favoriit, sest parempoolsed kandidaadid võitsid esimese vooru ja on tõenäoline, et nende toetajad asuvad toetama Nawrockit. Aga valimisaktiivsus oli 2023. aastal oluliselt suurem kui nüüd esimeses voorus. See oli 74 protsenti praeguse 66 protsendi vastu. See võib tähendada, et Kodanike Koalitsiooni toetajad võivad teises voorus rohkem mobiliseeruda. See annab omakorda Rafał Trzaskowskile võimaluse," rääkis arvamusuuringute firma Opinia24 tegevjuht Michal Kluczek.

Presidendi roll on Poolas ühelt poolt eelkõige tseremoniaalne, teisalt on tal õigus seadusi vetostada. Seda on ka praegune rahvuskonservatiivse Õiguse ja Õigluse parteiga seotud president Andrzej Duda liberaalse leeri Kodanike Koalitsiooni peaministri Donald Tuski algatustega teinud.

Nii on täitmata mitmed parlamendivalimistel antud lubadused – puudutagu need justiitssüsteemi remonti või abordiseaduste leevendamist. Teisest leerist president pole aga muidugi ainus põhjus, miks Donald Tuski valitsuse populaarsus on Poolas languskursil.

"Mitme partei koalitsioon ei ole abiks, sest Donald Tusk juhib Kodanike Koalitsiooni, aga koalitsioonis on veel teised parteid ja nad ei ole alati sama meelt seadusloomes Poolas. Aga teise leeri president ei aita tõepoolest samuti, sest tal on õigus vetostada kõike, mida Tusk püüab välja pakkuda," ütles Kluczek.

Nõnda otsustab pühapäevane valik, kas peaminister Donald Tusk saab lõpuks vaba voli oma poliitikat teostada või jäävad ta käed seotuks ka edaspidi. See tähendaks teatud mõttes umbusalduse avaldamist peaministrile ja tema positsiooni nõrgestamist ning ühtlasi rahvuslikuma-endassetõmbunuma suuna valikut Euroopa poliitikas.