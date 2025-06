Ukraina viib läbi erioperatsiooni Vene pommitajate vastu

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) erioperatsiooni käigus on tabamuse saanud rohkem kui 40 Venemaa pommitajat Vene Föderatsiooni tagaosas asuvates õhuväebaasides, ütles SBU allikas 1. juunil väljaandele Kyiv Independent.

"Venemaal põlevad massiliselt vaenlase pommitajad – see on SBU erioperatsiooni tulemus," ütles allikas.

"Praegu viib Ukraina julgeolekuteenistus läbi laiaulatuslikku erioperatsiooni vaenlase pommilennukite hävitamiseks Vene Föderatsiooni tagalas. Praegu on teadaolevalt tabamuse saanud üle 40 lennuki, sealhulgas A-50, Tu-95 ja Tu-22 M3," lisas allikas.

