Poola ajalehe peatoimetaja ERR-ile: Nawrocki viis võidule Trumpi efekt

"Karol Nawrocki kasutab trumpistlikku keelt, ta pooldab vasturevolutsiooni vasakpoolsete ja woke-ideoloogia vastu ja kõige vastu, mis seostub nii-öelda progressiivse leeriga. Teiseks võib näha, et Poola ühiskond pöördub paremale," rääkis Szuldrzynski.

Poliitikas uustulnuk Nawrocki vaatab ühtlasi skeptiliselt Brüsseli suunas ja on öelnud, et Ukrainale NATO ust tema ei ava.

"Nawrocki ei ole Ukraina vastu, aga ta tunnetab ühiskonna sõjaväsimust ja sellepärast ta ütles, et me ei saada oma vägesid Ukrainasse ja et ta ei kirjutaks alla Ukraina NATO-sse võtmisele. Seda ei juhtu järgneva viie aasta jooksul niikuinii, nii et ta sai seda lubada. Aga see ei tähenda, et Poola teeks kannapöörde ja pöörduks Ukraina vastu. See ei ole seda," lisas Szuldrzynski.

Küll aga ennustavad analüütikud sisepoliitikas lähiaastaiks pidevaid laupkokkupõrkeid uue presidendi ja peaminister Donald Tuski vahel.

Poola presidendivalimised võitis rahvuskonservatiivist ajaloolane Karol Nawrocki 50,9 protsendiga häältest. See on löögiks Donald Tuski liberaalsele-tsentristlikule valitsusele ja jääb piirama nende tegutsemisvõimalusi.

Poola presidendivalimised kujunesid lõpuks nii tasavägisteks, et lävepakuküsitlused osutusid ekslikeks. Need näitasid Rafal Trzaskowskile ülinappi võitu. Võitu kuulutas õhtul ka vastasleer.

"Me võidame ja päästame Poola. Me ei lase Donald Tuski võimu kõikjale, et tekiks võimumonopol, selle kurja võimu monopol," ütles Karol Nawrocki.

Hommikul ärkasid poolakad juba teadmisega, et presidendilossis võtab järgnevaks viieks aastaks koha sisse Karol Nawrocki.