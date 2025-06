Aastaga kasvasid tarbijahinnad 4,6 protsenti

Detailsemad tarbijahinnaindeksi maikuu näitajad avaldab statistikaamet 6. mail.

Aprillis oli aastane inflatsioon Eestis 4,5 protsenti.

Ökonomist: mais on kasvanud taaskord toidu hinnad

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles näitajat kommenteerides, et hinnanguliselt on mais kasvanud taaskord toidu hinnad.

"Hinnakasv juunis jätkub. Kuna 1. juulist on oodata kahe protsendipunkt suurust käibemaksu tõusu 22 protsendi juures 24 protsendi juurde, siis on hinnad nende kuude jooksul kasvamas käibemaksu tõttu umbes 1,7 protsenti. Peamist hinnatõusu on näha juuli numbrites, kuid hindu juba varem kohandades jõuab osa inflatsioonist kohale ka varem ning osad hinnad tõusevad ka alles hiljem," ütles Uusküla.

Käesolevaks aastaks tervikuna on Uusküla prognoosi järgi oodata viie protsendi suurust hinnatõusu. "Arvestades tulumaksu tõusu ja oodatavad kuue protsendi suurust palgatõusu, on see hinnatõus liiga kõrge, vähendab eestlaste ostujõudu ning teeb rahvusvahelise konkurentsivõime veelgi nõrgemaks," märkis ökonomist.

Ka Bigbanki peaökonomist Raul Eamets viitas toiduainete hinnatõusule. "Toiduainete hinnatõusu mõju näitab selgesti kui haavatav meie majandus on, sest me sõltume sisseveetavast toorainest ja pooltoodetest. Maailmaturu toiduainete hinnatõusu mõju oleks tõenäoliselt väiksem (mitte olematu) kui me suudaksime ennast ise toiduga piisavalt varustada," ütles ta.

"Aasta algusest on hinnad kallinenud 2,3 protsenti. Kuna juulis ootab meid ees ka käibemaksu tõus, siis hinnatõusu langust oodata ei ole. Pigem muutub järjest realistlikumaks Eesti Panga prognoos, mis ennustas selle aasta inflatsiooniks kuus protsenti," märkis Eamets.