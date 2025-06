Poola valitsuse usaldushääletus toimub 11. juunil

Tusk korraldab hääletuse, kuna tema poliitiline liitlane, liberaalist Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski kaotas nädalavahetusel Poola presidendivalimised napilt konservatiivile Karol Nawrockile.

Tusk teatas usaldushääletuse kuupäevast Varssavis toimunud kabinetiistungi alguses.

"Alustame istungjärku uues poliitilises reaalsuses," ütles Tusk. "Poliitiline reaalsus on uus, sest meil on uus president. Kuid põhiseadus, meie kohustused ja kodanike ootused pole muutunud."

Nawrocki võit muudab Tuski jaoks tema Euroopa-meelse tegevuskava elluviimise äärmiselt raskeks.

Poola presidendi roll on suures osas tseremoniaalne, kuid presidendil on vetoõigus, mida ka ametist lahkuv president Andrzej Duda on kasutanud paljude valitsusreformide blokeerimiseks.

2023. aasta lõpus võimule tulnud Tuski koalitsioonivalitsus ei ole suutnud presidendi vetoõiguse tõttu seni viia ellu paljusid kampaanialubadusi, näiteks Poola kohtusüsteemi politiseerinud seaduste tühistamist.

Kampaania käigus nimetas Nawrocki valimisi praeguse Euroopa-meelse peaministri Tuski koalitsioonivalitsuse usaldushääletuseks.

Nawrocki, keda toetas ka USA president Donald Trump, võitis presidendivalimised Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski vastu. Nawrocki kogus 50,89 protsenti häältest, Trzaskowski aga 49,11 protsenti.