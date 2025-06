Tuntud relvablogija tutvustab oma saates haruldast Eestis toodetud relva

Ameeriklane Ian McCollum on relvakogujate hulgas tuntud asjatundja. Hiljuti reisis ta Eestisse, et tutvustada oma publikule Eesti sõjamuuseumi – eeskätt aga Eestis toodetud ja maailmas üliharuldast püstolkuulipildujat Arsenal Tallinn. Kõik sai alguse ühest relvakogujate konverentsist Eestis eelmisel aastal.

"Ekskursiooni käigus nad tulid siia. Ja kohe sain Ianiga jutu peale ja leppisime kokku, et augustis ta tuleb uuesti Eestisse tagasi ja teeme ülevaate Arsenali relvadest," meenutas sõjamuuseumi teadur-koguhoidja Siim Õismaa.

"Olen Tallinnas Eestis sõjamuuseumis uudistamas ülilahedat ja erakordselt haruldast Eesti püstolkuulipildujat," ütles McCollum.

Vaid pooltuhat relva toodeti 1920-ndatel aastatel, kuid 1930-ndatel oli nende kaliiber ajast ja arust. Kaasajastatud Arsenali uut prototüüp kunagi tootmisse ei jõudnud.

Eesti oma toote saatus oli kurb – Arsenal Tallinna nimelised relvad müüs Eesti valitsus maha, et osta asemele samasugused, kuid moodsamad.

"Lõpuks poliitika ja raha pärast ei jõudnud see kunagi tootmisse. Selle asemel otsustasid eestlased võtta relvastusse soomlaste Suomi KP-31. Nad ostsid umbes 500 Suomi püstolkuulipildujaid enne Soome Talvesõja algust," lausus McCollum.

"Arsenalis otsustati – tehti kalkulatsioon selle peale, et vanade Arsenali püstolkuulipildujate ümbertegemine uue padruni jaoks on kallim kui Soomest uute relvade sisseostmine," ütles Õismaa.

"Arsenal hindas olukorda ja leidis, et on odavam müüa olemasolevad relvad maha, kasutada saadud raha, lisada veidi juurde ja osta uued valmis Suomid," lausus McCollum.

Relvad jõudsid enamuses Hispaania kodusõtta, kus need kasutati ribadeks. Ian McCollumi jaoks on relv haruldane osake ajaloost, mille pärast tasus Eestisse lennata. Meie jaoks võib see olla õppetund – mis juhtub, kui vajadus ja oskused tootmiseks on olemas, kuid puudub huvi ja seetõttu ei investeerita arendusse.