Eesti eakatekodude kett Südamekodud laieneb Lätti ja Leetu

"Südamekodud AS otsib võimalusi investeerida Lätis ja Leedus hoolekandeasutuste infrastruktuuri ja teenusepakkujate arendamisse," teatas ettevõte. "Eestis teeb Südamekodud AS tihedat koostööd EfTEN Capital AS-iga, kus EfTENi valitsetavad kinnisvarafondid omavad hooldekodude kinnistuid ning Südemekodudele kuuluvad hoolekandeasutuste operaatorettevõtted. Mõlemad pooled näevad, et Eesti turul juba töötava koostöömudeliga võiks laieneda ka Läti ja Leedu turule. "

Investeeringud hoolekandetaristusse, uute eakatekodude hoonete rajamine või olemasolevate renoveerimine on plaanis nii Lätis kui Leedus, teatas ettevõte.

"Südamekodud on viimastel aastatel teinud järjepidevaid investeeringuid kvaliteetsesse eakate hoolekandeteenuse arendamisse, loonud uusi töökohti ja suurendanud oluliselt hooldekodukohtade arvu Eestis," ütles Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

"Täna on Eestis 12 Südamekodu, milles on enam kui 1200 kohta eakatele. Südamekodudes töötab enam kui 500 inimest. Investeerimisotsused on tehtud Eestis veel ca 500 eakatekodukoha rajamiseks," rääkis Kukk.

Esimese kinnisvarafondina Baltikumis on EfTEN Real Estate Fund AS investeerinud hooldekodudesse juba enam kui viis aastat. Täna omab fond koostöös Südamekodudega Eestis nelja hooldekodu.

Südamekodud ja EfTEN Capital näevad kavandatavas koostöös strateegilist võimalust rajada kaasaegseid hoolekandeasutusi, mis toetavad nii vananeva rahvastikuga ühiskondade vajadusi kui ka kohalikku majandust läbi töökohtade loomise ja investeeringute.

Südamekodud on Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja – gruppi kuulub 12 eakatekodu üle Eesti, kus elab üle 1200 eaka ning töötab enam kui 500 inimest. Grupi eakatekodud tegutsevad Tartus, Kärus, Piigastes, Lihulas, Värskas, Saaremaal, Kundas, Kohtla-Järvel, Valklas, Paides, Tallinnas Meriväljal ja Pirital. Algamas on ehitus Tallinnas Hiiul, kuhu tuleb Nõmme Südamekodu, mis saab olema grupi 13. eakatekodu, pakkudes turvalist ja tänapäevast kodu 170 eakale.