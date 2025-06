Reformierakonna esimeheks kandideerib ainsana Michal

Reformierakonna juhi ja juhatuse liikmete valimine toimub 30. maist 6. juunini ainult elektroonselt. Pühapäeval, 8. juunil Pärnus kogunev erakonna üldkogu kinnitab valimiste tulemused.

Sarnaselt hiljutiste Isamaa juhi valimistega, on ka Reformierakonna juhi kohale üks kandidaat – erakonna praegune esimees ja peaminister Kristen Michal.

Juhatusse käib aga tihe rebimine. Reformierakonna juhatusse kuulub koos erakonna esimehega 17 liiget. Neist üle-eestiliselt valitakse erakonna esimees ja 13 juhatuse liiget.

Lisaks valitakse kolm juhatuse liiget regionaalselt: üks liige Põhja-Eestist (Tallinna linn, Harjumaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Ida Virumaa), üks liige Lääne-Eestist (Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa ja Pärnumaa) ja üks liige Lõuna-Eestist (Tartu linn, Jõgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Järvamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa).

13 üleriigilisele kohale kandideerib sel korral 23 poliitikut: Yoko Alender, Viljar Jaamu, Mario Kadastik, Erkki Keldo, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Kalle Laanet, Hanah Lahe, Maris Lauri, Mihkel Lees, Jürgen Ligi, Marko Mihkelson, Kaupo Nõlvak, Urmas Paet, Hanno Pevkur, Õnne Pillak, Heidy Purga, Mati Raidma, Signe Riisalo, Luisa Rõivas, Andres Sutt ja Oksana Tandit.

Kolmele regionaalsele kohale on seitse kandidaati. Põhja regiooni kandidaadid on Jaanika Käärst, Maarja Metstak, Maris Toomel ja Mart Võrklaev. Lõuna regiooni kandidaadid on Mait Allas ja Madis Timpson. Lääne regiooni ainus kandidaat on Antti Leigri. Varem viis aastat Keskerakonda kuulunud ja selle Hiiumaa piirkonda juhtinud Leigri saamine juhatusse on seega sama kindel kui Michali jätkamine erakonna juhina.

Juhatuse liikmed valivad erakonna esimehe ettepanekul endi hulgast kuni kolm erakonna aseesimeest. Praegu on Reformierakonna aseesimehed Hanno Pevkur, Jürgen Ligi ja Maris Lauri.