Riigikantselei hakkab vähem korraldama müksatone ja šerpade praktikume

Riigikantselei juures seni tegutsenud innovatsioonitiim ehk innotiim korraldas avalikule sektorile innosprinte, müksatone, katse disaini sprinte ja šerpade praktikume. Asjaga oli hõivatud viis inimest.

Avaliku sektori innovatsioonifond jällegi tegutseb Euroopa Liidu raha eest, jagades Euroopa Liidu raha avaliku sektori innovatsioonile suunatud projektide jaoks. Sellega on hõivatud kuus inimest.

Riigisekretär Keit Kasemets ütles, et kuna kaitsevaldkonda ja strateegilisse kommunikatsiooni oli tarvis ressursse juurde saada, oli kuskilt vaja tegevusi vähendada ning selleks otsustas ta innotiimi ja innofondi kokku panna. Lisaks oli tarvis ka täita kärpeülesannet.

Kasemetsa sõnul ta nägi, et innovatsiooniga seotud asju andis efektiivsemaks teha ja igasuguste koolituste ja muude asjadega on kavas edasi tegeleda, kuid varasemast vähemas mahus.

"Fookus on tegelikult sellel, et praegusel kriisiajal keskendume riigikantselei põhiülesannetele, mis on valitsuse töö sisuline toetamine ja kriisivalmiduse, julgeoleku ja ka majandusega tegelemine," ütles Kasemets.

"Täna ei ole lihtsalt see aeg. Kõike lihtsalt ei saa teha. Peame ikkagi põhiasjades olema paremad ja tugevamad kui seni," rääkis Kasemets.

Kokku kaotab ümberkorralduste käigus töö seitse inimest ehk umbes viis protsenti riigikantselei töötajatest. Lisaks innotiimi liikmetele veel AI ehk arvutiintellekti nõunik ja mõned tugiinimesed.

Kasemetsa sõnul AI-ga tegevused ära ei lõppe, kuid selleks eraldi inimest praegu vaja ei ole.

Suures plaanis Kasemets ümberkorraldusi suureks reformiks ei pea, pigem riigikantselei fookuse täpsemaks seadmiseks.