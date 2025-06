Mitmed Euroopa riigid lubasid saata Ukrainale rohkem abi

Videosilla teel Ukraina kaitse kontaktgrupi kohtumisega liitunud Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas, et Venemaa tuleb rahu saavutamiseks lahinguväljal peatada.

"Me ei saa lubada Venemaal reaalsust hägustada või maailmat eksitada. Moskva peab diplomaatia teele sundima," lausus Zelenski.

Ramsteini õhuväebaasi järgi kunagi nime saanud Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumine on nüüdseks kolinud Brüsselisse NATO peakorterisse. Ameeriklastelt on juhtimise üle võtnud britid ja sakslased. USA kaitseministrit Pete Hegsethi polnud kolmapäeval isegi kohal.

"Eurooplased on valmis, Saksamaa on valmis tegutsema, võtma vastutuse. Me vaatame, mida me saame arendada," ütles Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius.

Mitmed Euroopa riigid teatasidki kolmapäeval uuest abist.

"Ühendkuningriik tõstab tänavu Ukrainale saadetud droonide arvu kümme korda. Kümme tuhat eelmisel aastal, me sihime see aasta saata 100 000," ütles Briti kaitseminister John Healey.

Hollandlased lubasid 400 miljoni euroga toetada Ukrainat merel.

"See sisaldab rohkem kui 100 alust, patrullpaate, transportpaate, sõjaväepaate, erioperatsioonide aluseid," kinnitas Hollandi kaitseminister Ruben Brekelmans.

Zelenski palus ka rohkem rahastust, et droone ja õhutõrjet toota Ukrainas.

"Meil on oma eelarvest 17 miljardit, mida kasutada relvahangetest meie enda 35 miljardi euro suuruselt kaitsetööstuselt. Rahastuse puudujääk on 18 miljardit," ütles Zelenski.

Arutelu NATO enda kaitsekulutuste ja ameeriklaste rolli üle jäi homseks, kui Brüsselisse oodatakse ka USA kaitseminitrit.