Hegseth: NATO riigid on kaitsekulutuste tõstmises konsensuse lähedal

NATO liikmesriigid on väga lähedal üksmeelele kaitsekulutuste tõstmise osas viie protsendini, ütles USA kaitseminister Hegseth pärast kohtumist NATO riikide kaitseministrite kohtumist Brüsselis.

"Prantsusmaast Saksamaani, Balti riikidest Põhjamaadeni, Poolast Kreeka ja Ungarini, paljude teisteni, on pühendumus täiesti olemas. Viis protsenti kaitsekuludeks," ütles Hegseth.

"Sealsed riigid ületavad tublisti kahte protsenti ja me mõtleme väga sarnaselt, oleme peaaegu konsensuse lähedal NATO viie protsendi kohustuse osas hiljem sel kuul Haagis," sõnas Hegseth. "On mõned riigid, kes ei ole veel päris seal. Ma ei nimeta nimesid, see on sõprade vahel. Me saame nad nõusse."

Trump on nõudnud, et alliansi liikmed nõustuksid 24.–25. juuni kohtumisel Hollandis suurendama kaitsekulutusi viie protsendini SKP-st.

NATO peasekretär Mark Rutte on esitanud kompromisslepingu, mille kohaselt peaksid otsesed sõjalised kulutused moodustama 2032. aastal 3,5 protsenti SKP-st ning laiemad, näiteks taristuga seotud julgeolekukulud 1,5 protsenti.

Hegsethi sõnul jõuab allianss nädalatega viie protsendi kokkuleppeni.

"Selline kombinatsioon sisaldab endas tegelikku kohustuse võtmist ja me usume, et iga riik suudab selleni jõuda," sõnas ta.

Kõige valjemalt on vastumeelsust kaitsekulutuste tõstmise osas väljendanud Hispaania, kes on enda sõnul valmis jõudma NATO praeguse teetähiseni ehk kahe protsendini SKP-st alles käesoleva aasta lõpuks.

"Olen siin tagamaks, et iga riik NATO-s mõistaks, et kõigi õlg on vaja alla panna, iga riik peab panustama sel viie protsendi tasemel," ütles Hegseth kohtumisel.

"Meie sõnum on jätkuvalt selge. See on heidutus ja rahu jõu abil, kuid see ei saa olla sõltuvus. See ei saa ega hakka olema sõltuvus Ameerikast paljusid ohte täis maailmas," sõnas Hegseth.