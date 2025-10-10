Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et NATO peaks kaaluma Hispaania väljaarvamist oma liikmete hulgast, kuna riik keeldub tõstmast kaitsekulutusi alliansis kokku lepitud tasemele.

NATO liikmed leppisid USA survel juunis kokku oma sõjaliste kulutuste järsus suurendamises – viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) – , mis on peatähtis Trumpi jaoks, kes soovib, et eurooplased kulutaksid rohkem oma kaitsele.

Kokkuleppe kohaselt läheks viiest protsendist SKP-st 3,5 protsenti otsesteks sõjalisteks kulutusteks ja 1,5 protsenti laiematele julgeolekuga seotud investeeringutele. Hispaania oli ainus riik, kes keeldus seda kohustust võtmast.

Sellest teatanud Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles siis, et viie protsendi eesmärk on kokkusobimatu "meie heaoluriigi ja meie maailmavaatega".

Trump ütles neljapäeval Valges Majas Soome presidendi Alexander Stubbiga kohtudes, et Euroopa juhid peavad Hispaaniat veenma, et see suurendaks oma pühendumust alliansile.

Trump kiitis Soomet sõjaliste kulutuste suurendamise eest, mis oli suuresti vastus Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. "Te tegite seda suurepäraselt. Hispaania pole seda teinud," ütles ta kohtumisel Stubbi poole pöördudes.

"Meil oli üks mahajääja – Hispaania. Te peate neile helistama ja välja selgitama, miks nad mahajääjad on," rääkis USA president. "Neil läheb hästi ka tänu paljudele asjadele, mida meie oleme teinud. Neil läheb hästi. Neil pole selleks mingit vabandust, aga see on okei. Võib-olla peaksite nad ausalt öeldes NATO-st välja viskama," arutles Trump.

Hispaania liitus Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga 1982. aastal. Alliansil on praeguseks 32 liiget.

Alliansi andmete kohaselt on Hispaania üks NATO väiksemate kulutustega riike, kus kaitsekulutused olid 2023. aastal alla 1,2 protsendi SKP-st. Peaminister Pedro Sánchez on väitnud, et tema riik peab oma kaitsekohustuste täitmiseks investeerima vaid 2,1 protsenti SKP-st.

"Ma palusin, et nad [NATO liitlased] maksaksid viis protsenti, mitte kaks protsenti, ja siis enamik inimesi arvas, et seda ei juhtu. Aga see juhtus praktiliselt ühehäälselt," rääkis Trump neljapäeval.

NATO kaitsekulud ja heidutusvõime on olnud tähelepanu keskpunktis alates Venemaa täiemahulisest sõjalisest sissetungist Ukrainasse 2022. aastal, mis vallandas Euroopa suurima sõja pärast Teise maailmasõja lõppu.