Teised Tallinna võimuerakonnad süüdistavad Reformi usalduse lõhkumises

Tallinna koalitsiooni kuuluvad sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200 tegid ühisavalduse, kus teatasid, et Reformierakond on kahjustanud koalitsioonipartnerite vahelist usaldust, kuid kutsusid üles arutelusid pidama, et koostööd siiski jätkata.

Kolm erakonda teatasid ühise pressiteate vahendusel, et möödunud aasta kevadel lõpetasid Isamaa, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond Tallinnas Keskerakonna 18 aastat kestnud võimu, kuid nüüd on tekkinud küsimus, kas kõigil partneritel on jätkuvalt tahe koos edasi minna.

"Reformierakond on astunud samme, rikkudes koalitsioonis tehtud kokkuleppeid – algatades Keskerakonnaga üheaegselt lasteaia kohatasu kaotamise, ähvardades partnereid umbusaldamisega ning peatades mitmeid varasemalt kokkulepitud eelnõusid. Selline käitumine on kahjustanud koalitsioonipartnerite vahelist usaldust," sedastasid Isamaa, SDE ja Eesti 200.

Erakonnad kinnitasid, et soovivad siiski Tallinnas Reformierakonnaga koostööd jätkata ja Tallinna senisel arengukursil hoidma. Selleks on nad valmis arutama koalitsioonipartneritele olulisi teemasid, eeldusel, et kõik osapooled peavad sõlmitud kokkulepetest kinni.

"Ootame Reformierakonda laua taha, et jätkata konstruktiivset arutelu. Oleme varasemalt suutnud keerulistes küsimustes kokku leppida ja suudame seda ka nüüd, kui tahe koostööks on olemas," teatasid erakonnad.

Kolme erakonna hinnangul võib praegune sündmuste areng alternatiivina viia korruptsioonis süüdi mõistetud Keskerakonna tagasitulekuni.

Avaldusele kirjutasid alla Eesti 200 Tallinna piirkonna juht Aleksei Jašin, Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ning SDE Tallinna piirkonna juht Madle Lippus.

Solman tõi peamise tüliõunana välja lasteaia kohatasu

Solman ütles ERR-ile, et loodetavasti ei tegele Reformierakond praegu poliitmängudega, sest alati on võimalik kõigist küsimustest arutelude kaudu üle saada.

"Ma praegu ütleks lausa niimoodi, et tuleb säilitada rahu ja mõõdukat optimismi, sest hetkeseisus ei ole kuidagi tark minna Tallinna töötavat koalitsiooni lõhkuma. Ära on vaja teha valijatele antud lubadused ja lõpuni viia ka käimasolevad projektid," põhjendas ta.

Solmani hinnangul ei oleks mõistlik enne suvepuhkusi uus segadus tekitada. Peamise probleemkohana, mida koalitsioonipartnerid Reformierakonnale ette heidavad, tõi ta välja just lasteaia kohatasuga seonduva.

Küsimusele, kas koostöö jätkamine eeldab mingite persoonide väljavahetamist, vastas Solman, et persoonidest kõneleda ta ei taha. Näiteks Pärtel Peeter Pere on tema sõnul olnud seni hea koostööpartner, kuid oma viimase aja käitumist peaks ta ise selgitama.

"Mina olen mõõdukalt optimistlik, kui inimene on neljapoolses koalitsioonis siiani väga rõõmsalt ja konstruktiivset koostööd teinud, siis ma usun, et ta on võimeline ka seda edaspidi tegema. Pigem, ma arvan, tuleb neljapoolselt jälle taas kokku istuda, need teemad avada, mis on õhus, ja usun, et tegelikult on võimalik ka lahendusi leida," lisas Solman.

Kui see siiski ei õnnestu, siis tuleb süüdlast otsides tema sõnul vaadata Reformierakonna poole, kes läks opositsioonierakonnaga kokkuleppeid sõlmima.

Keskerakond ja Reformierakond saatsid esmaspäeval väikese vahega välja pressiteated Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise kohta tehtud muudatusettepanekutest selle aasta Tallinna lisaeelarvesse. See tõi kaasa kriitika nii linnapealt Jevgeni Ossinovskilt (SDE) ja abilinnapeadelt Karl Sander Kaselt (Isamaa) ning Aleksei Jašinilt.

Eelmisel nädalal läbis Tallinna 2025. aasta lisaeelarve esimese lugemise Tallinna linnavolikogus.