Kõlvart: meil ei ole huvi tegelda mingite koalitsioonidega enne valimisi

ERR küsis Kõlvartilt, kas ta oleks valmis praegu tegema koalitsiooni Reformierakonnaga ja võtma ise vastu näiteks volikogu esimehe koha.

"Meil kindlasti ei ole eesmärki saada mingit positsiooni neli kuud enne valimisi," vastas Kõlvart.

"Pigem on küsimus selles, kas praegune koalitsioon ikka suudab enda asju lõpuni viia ja vähemal stabiilsust hoida kuni valimisteni või nad seda ei suuda. Ja kui nad ei suuda, siis tekib päris huvitav olukord, sest Keskerakonnal puudub huvi võtta vastutus selle eest, mis praegu toimub koalitsioonis. Aga teisest küljest loomulikult linn peab toimima sõltumata valimistsüklist, ka siis kui valimisteni on mõni kuu," rääkis Kõlvart.

"Selge on see, et Keskerakonnal ei ole huvi tegeleda intriigide ja mingi koalitsioonide loomisega. Aga kui see koalitsioon laguneb, siis tõenäoliselt Keskerakonnal tekib lausa kohustus vastutus võtta. Aga meil ei ole selleks hääli, et Keskerakond saaks seda üksi teha. See peaks tähendama, kas mingit laiemat kokkulepet fraktsioonide vahel või seda, et on vaja leida partnereid," lausus ta.

Kõlvart ütles, et kuigi volikogu liikmed suhtlevad omavahel pidevalt, siis temaga keegi võimaliku uue koalitsiooni loomisest rääkinud ei ole.

Kõlvarti sõnul on ka täiesti võimalik, et praegune pingeline seis koalitsioonis lõpeb ikkagi koalitsioonipartnerite omavahelise kokkuleppega.

ERR küsis Kõlvartilt ka selle kohta, kui näiteks koalitsioonipartnerid Reformierakonna koalitsioonist välja heidaks ja asemele Keskerakonna kutsuks.

"Ma arvan, et meid ei huvita mingi koalitsiooni formaat. Mis võiks teoreetiliselt olla, on mingi kokkulepe, mida nelja kuu jooksul, kas kõik fraktsioonid või osa fraktsioone on valmis kokku leppima, et midagi sisuliselt veel ära teha või vähemalt hoida mingit stabiilsust. Võib-olla see oleks mingi adekvaatne lahendus. Aga kas see on reaalne, seda on raske ennustada," sõnas Kõlvart.

"Mina arvan, et täitsa võimalik, et lõppkokkuvõttes koalitsioonipartnerid lepivad omavahel kokku, sest see on nende huvides ja see seis jätkub kuni valimisteni," lisas Kõlvart.

Pärast valimisi koalitsiooni tehes lähtuks Kõlvart pragmatismist, mitte ideoloogiast

Rääkides sellest, mille alusel Keskerakond potentsiaalseid koalitsioonipartnereid valiks, ütles Kõlvart, et need otsused võiks lähtuda pragmaatilistest väljavaadetest.

"Me peame tunnistama, et ideoloogia alusel valida partnereid on võimatu. Ideoloogiast sõltumata pakuvad erakonnad väga erinevaid asju, mis ei ole tihti ideoloogiaga kooskõlas. Seega tõenäoliselt see peaks olema pragmaatiline kokkulepe ehk lähtuvalt nendest programmi punktidest, mida on sisuliselt võimalik ellu viia," ütles Kõlvart.

Kõlvart arutles, milliste erakondadega ta potentsiaalset koostööd näeks.

"Võib-olla ideoloogiliselt meile sobiks kohalikul tasandil koostöö sotsidega, aga eelnev kogemus ei olnud kõige positiivsem. Täna võib-olla paljuski lähtudes kohaliku tasandi prioriteetidest meil võiks olla päris sisuline koostöö EKRE-ga, aga on küsimus, kas seda lubab poliitiline matemaatika ja kas päriselt on võimalik kokkulepet saavutada," rääkis Kõlvart.

Kõlvart märkis, et Reformierakonna jõuline tegutsemine lasteaia kohatasu kaotamise nimel loob eelduse ka nendega koostööks.

"Täna on tekkinud huvitav olukord, kus Keskerakond eelmise aasta lõpus tuli välja ettepanekuga lasteaia kohatasust vabastamise kohta ja sama ettepanekuga koos meiega praegu tuli välja ka Reformierakond. Vähemalt üks väga suur lubadus mõlema erakonna poolt annab võimaluse koostööd teha. Valimisteks on võib-olla see pilt selgem, kellega on võimalik pikaajaline koostöö," lausus Kõlvart.

"See pilt on väga kirju ja soovi korral iga erakonnaga saab leida ühiseid prioriteete, aga ka põhjuseid, miks koostöö ei ole võimalik," ütles Kõlvart veel.