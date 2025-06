Erinevalt jalgratturist ei pea alaealisel elektritõuksiga sõitjal olema juhiluba

Lisaks renditõukeratastele on iga aasta aina enam linnatänavail isiklikke sähkusid. Kui renditõukerataste kasutamisel kehtib vanuse alampiir 16 aastat, siis isikliku elektritõuksiga võivad sõita ka kümneaastased. Erinevalt sama vanast jalgratturist ei pea elektritõuksiga sõitjal olema ratturi juhiluba, kuigi tõukeratta sõidukiirus ületab märgatavalt ratta oma.

"See regulatsioon puudutab sõiduteel sõitmist, valdavalt kergliikurid on mõeldud sõitmiseks kõnniteel ja sinna nõue omada juhtimisõigust ei laiene," ütles põhja prefektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka.

Annuka sõnul on paljud lastele ostetud elektritõukerattad oluliselt võimsamad, kui seadus lubab. Eestis on lubatud tõukeratta maksimumkiirus 25 km/h, aga mõni aeg tagasi pidas politsei kinni 12-aastase, kelle ratta võimsus oli lubatust neli korda lubatust suurem ning ratta valmistajakiirus oli 80 km/h.

"Kui see 12-aastane laps osaleb iseseisvalt liikluses sellise sõidukiga, siis jah, see on tegelikult ohtlik nii sellele lapsele endale kui ka kõikidele teistele liiklejatele," lausus Annuka.

Sõiduõpetaja Indrek Madari sõnul on praegune ühiskondlik kokkulepe, et kui laps on võimeline iseseisvalt liiklusesse minema ja vanem seda ka lubab, siis pole elektritõuksi juhtimiseks sõiduõigust tõendavat dokumenti vaja.

"Kui ühiskond peab seda õigeks, siis seda regulatsiooni ei ole vaja, aga kui ühiskond leiab, et see regulatsioon oleks vaja tekitada – ma ütleks selliselt, et liiklusõnnetuste statistika seda ka peegeldab, et seda oleks vaja ehk minu nägemus on, et mingigi regulatsioon selles valdkonnas peaks olema," lausus sõiduõpetaja ning Autosõit OÜ juhatuse liige Indrek Madar.

Transpordiameti andmetel on rattaluba olemas vaid 13 protsendil 10- kuni 12-aastastest lastest. Madari sõnul ei ole mõistlik rattaloa nõuet laiendada elektritõukerattaga sõitjatele, sest kuigi teooria on sama, nõuab elektritõukeratas hoopis teistsuguseid sõiduvõtteid.

Kui Soomes on kavas keelata elektritõuksidega sõitmine alla 15-aastastel, siis eestlased on võimalike piirangute osas erimeelt.

"Kui ei ole need limiidid maha võetud ratastel, siis tundub, et lapsed saavad enam-vähem hakkama nendega. Arvaks, et äkki ei pea sinna minema, et peab reguleerima," leidis Kaspar.

"Ma arvan, et see on õige, sest sõidetakse väga kiiresti, liiklusreegleid ei teata. Ei kasutata turvavarustust, ei kiivreid ega midagi muud ja lihtsalt kihutatakse maksimaalsel kiirusel. See on ohtlik nii möödakäijatele kui ka sõitjatele endile. Mulle ei meeldi, et kõik saavad elektritõukerattaga sõita," lausus Natalja.

Politsei jaoks on probleemseks piirkonnaks saanud Viimsi, kus ikka ja jälle liikleb mõni laps lubatust võimsama tõuksiga.