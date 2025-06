Lennundusmuuseumis võis näha nii vigurlendureid kui ka hävituslennukeid

Lennupäevade ühed oodatuimad vaatemängud olid sellel aastal reaktiivlennukitel sõitval Läti vigurlennugrupil Baltic Bees ja Leedu vigurlennuässal Jurgis Kairysel, kelle nägemiseks olid lennundusmuuseumi juhi Mati Meose sõnul mitmed külastajad spetsiaalselt kohale tulnud.

"Ilm läks ilusaks ja publik oli sümpaatne. Ma pean tegema hea lennu, et publikule muljet avaldada ja ka ennast hästi tunda. Kõige raskem lend on selline, mis sisaldab mõnesid väga erilisi manöövreid nagu Kobra manööver ja siis veel järsu nurga alt tehtud silmused ja pöörded ümber pikitelje ning madallennud," lausus Kairys.

Külastajate jaoks olid meeldejäävad ka Eesti vigurlenduri Jüri Kaljundi surmasõlmed. Emotsioone pakkus ka Eesti õhuväe tehnika ning NATO hävituslennukid.

"Täna lendas õhuväe enda transportlennuk M28, lendasid Ämaris baseeruvad liitlased Portugali F16," ütles õhuväe ülem brigaadikindral Toomas Susi.

Lennupäevade korraldaja Mati Meose sõnul loodavad nad järgmisel aastal tuua lennupäevadele ka NATO lahinghelikoperid. Ka lennundusmuuseumi tulevik on Meose sõnul eelkõige militaarlennundusega seotud.

"Lääne poolt Ameerika hävitajad huvitaksid meid väga. Ja me teame, et Soomes võetakse Hornetid varsti maha. Me püüaksime õiguslikult saada niisuguse variandi, et me ikka Eestisse muuseumi saaksime selle lennuki," lausus Meos.