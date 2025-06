Esmaspäeval on oodata tugevat vihmasadu ja äikest

Läänemere lõunaosas tekib uus osatsüklon, mis liigub esmaspäeva hommikuks Saaremaa lähistele ja päeval aeglaselt üle Eesti kirde suunas. Pärast keskööd tõmbub taevas pilve ja vihmasadu levib Liivi lahelt ja Lõuna-Eestist põhja poole. On äikest ja kohati tugevat sadu ja seda ka päeval, mis möödub vihmaselt. Tuul on nõrk ja muutlik, äikese ajal puhanguline.

Öö vastu esmaspäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, kuid pärast keskööd lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ning Liivi lahe ümbrusesse ja Lõuna-Eestisse jõuab vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on juba mitmel pool vihmane, on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Ka päev on enamasti pilves ja vihmane ning mitmel pool on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis edelatuul 4 kuni 10, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja on kuni 16 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega ja endiselt sajab mitmel pool vihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 7, Lõuna-Eestis edelatuul 4 kuni 9, puhanguti 16, saartel loode- ja põhjatuul 7 kuni 13, Liivi lahel iiliti 21 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 14 kraadi.

Ka teisipäevaks ja kolmapäevaks lubab ilmaprognoos mitmele poole hoovihma ja äikest. Sajusem ja pisut soojem on teisipäeva öö, kolmapäeval öösel sajab hoovihma vaid kohati, samas päev on taas mitmel pool sajune. Ja tuul võtab hoogu maha. Kohatisi hoovihmasid tuleb ka neljapäeval.

Öine keskmine õhutemperatuur püsib 8 kraadi juures, päeval on keskmiselt 17 kraadi. Reede peaks tulema aga vahelduseks sajuta.