Riik plaanib teedeehitusse panna veel ligi 100 miljonit eurot

"Maanteede olukorda analüüsiti ka valitsuses ja saadakse aru, et maanteed on rohkem kärbetega pihta saanud ja see on senisest suuremat tähelepanu vajav teema. Me jõudsime suurepärasele tulemusele," rääkis taristuminister Kuldar Leis.

"Saame kasutada ühtekuuluvusfondi raha, mida ministeeriumite pealt koguti kokku 200 miljonit eurot ehk 84,8 miljonit eurot tuleb sealt teede ja taristu valdkonda tagasi. See jaguneb nii: esiteks 5,8 miljonit eurot Rail Balticule Tallinna külje alla Soodevahele maantee- ja raudteesõlme kokku ühendamiseks. Ülejäänu läheb kahele suurele maanteele ja kokku kolmele objektile," sõnas Leis.

"Teiseks – 17 miljonit eurot plaanitakse suunata Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel oleva Märjamaa ümbersõidu ehitusse. Kolme ja poole kilomeetri pikkune kaks pluss kaks lahendusega lõigu ehitus peaks algama järgmisel aastal ning kestma kuni 2027. aasta lõpuni," ütles minister.

"Sama maantee Konuvere-Pärnu-Jaagupi lõigu esimesse etappi suunatakse 42 miljonit eurot. Kuue ja poole kilomeetri pikkune lõik koos Päärdu sillaga ehitatakse samuti kaks pluss kaks lahendusega ja valmib samas ajaraamis. Tallinna-Tartu maanteel Imaveres asuva Paia ristmiku lõigu kaks pluss kaks tee ehituseks on kavandatud 20 miljonit eurot," rääkis Leis.

Leis lisas, et need objektid lähevad töösse eeldusel, et ministeeriumitest kokku kogutud ühtekuuluvusfondi raha 84,8 miljonit eurot saab sel otstarbel kasutamiseks heakskiidu Euroopa Komisjonilt.

"Eelmisel nädalal Luxembourgis transpordiministrite nõupidamisel sain sellest rääkida ka Euroopa Komisjoni transpordivolinikuga, kellele ütlesin, et suuname raha Rail Balticule ja maanteedele, mis on ka julgeoleku mõistes väga olulised. Ma arvan, et Euroopa Komisjon saab meie tahtest väga hästi aru. Saame neid projekte ellu hakata viima järgmisel või ülejärgmisel aastal," sõnas Leis.

"Reedel esitasime riigi lisaeelarvesse eelnõu, kus 12 miljonit eurot on mõeldud riigiteedele. Eraldi tegime selle sellepärast, et kui riigikogu võtab vastu lisaeelarve, siis on võimalk hakata seda ellu viima sellel aastal," sõnas Leis.

"Oleme keskendunud põhivõrgu Tallinna-Pärnu-Ikla ja Tallinna-Tartu väljaehitamisele. Oleme seda tööd tõsiselt käima lükkamas ennekõike Pärnu suunal. Tartu suunal on umbes pool juba valmis, aga Pärnu suunal oli valmis ainult kuus protsenti, aga järgnevatel aastatel tahame jõuda seal valmis üle viiekümne protsendi," rääkis transpordiameti peadirektor Priit Sauk.

"Saime kokkuleppe, et Pärnu-Ikla maanteel läheb ehitusse Are möödasõit või täpsemalt siis Libatse-Nurme lõik. See on päris pikk lõik, kus meil kokku on vaja välja ehitada 22 kilomeetrit teed. Sinna oli vaja lisarahastust ja sinna läheb 3,5 miljonit eurot lisaeelarvest. Esimese hanke me liiga suure maksumuse pärast talvel tühistasime ja nüüd oleme selle lõigu jaganud neljaks eri hankeks," sõnas Sauk.

"Teine objekt, mis väärib suuruse tõttu mainimist, on Tõrvandi-Roiu," ütles Sauk.

Täpsemalt saab töösse minevate tööde järjekorda vaadata transpordiameti teehoiukavast.

Arenduse plaanid Autor/allikas: kliimaministeerium