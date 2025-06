EKRE tõusis reitingutabelis teisele kohale

Liidrikohal oleva Isamaa toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud, kuid on viimase kolme nädalaga langenud kokku 1,8 protsendipunkti võrra. Isamaa reiting oli viimases küsitluses 26,1 protsenti.

Reitingutabelis teisele kohale tõusis nädalaga 1,4 protsendipunkti võrra toetust kasvatanud EKRE. Nende reiting on nüüd 17,1 protsenti.

Väikese vahega järgnevad võrdse, 16,9 protsendi suuruse toetusega Keskerakond ja Reformierakond.

Esimesele neljale erakonnale järgnevad SDE (11,6 protsenti), Parempoolsed (5,4 protsenti) ning Eesti 200 (3,3 protsenti). Rohelisi toetas 1,5 protsenti ja muid erakondi kokku 1,2 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 20,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 71,7 protsenti vastajatest.

Praeguste reitingute põhjal saaks Isamaa 30, EKRE, Keskerakond ja Reformierakond kõik võrdselt 18, SDE 12 ja Parempoolsed viis mandaati. Eesti 200 praeguse toetusega valimiskünnist enam ei ületaks.

Tulemuste esitlemisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (26,1 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,66 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,67 protsenti.