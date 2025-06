Norstat: konservatiivsed parteid suurendasid toetust

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28,3 protsenti, EKRE-t 18,7 protsenti ja Reformierakonda 16,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond (16 protsenti) ja SDE (11,1 protsenti) ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200 (2,7 protsenti).

Riigikoguvälistest parteidest oli Parempoolsete toetus 4,7 protsenti, teiste väiksema toetusega erakondade toetust Norstat kolmapäeva hommikuks polnud veel avaldanud.

Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,6 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud nelja protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 19,1 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 74,1 protsenti vastajatest.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 26.05-01.06, 02.06-08.06, 09.06-15.06 ja 16.06-22.06 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (28,3 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,69 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,61 protsenti.