Poola seimi esimees kutsus Eesti poliitikuid üles rahvast mitte hirmutama

Ühtlasi rääkis ta Poola soovist teha tihedat koostööd Balti riikide ja Põhjamaadega. Ka Eesti parlamendi esimehe Lauri Hussari sõnul püütakse sellises formaadis aktiivsemat välispoliitikat ajada.

Szymon Holownia sõnul loodab ta ka Poola uue valitud presidendi koostöövõimalusi leida, kuigi tulevane president Karol Nawrocki on opositsiooni leerist ja väljendanud näiteks vastuseisu Ukraina liitumisele NATO-ga.

"Karol Nawrocki ütles kampaania ajal, et tal on kahtlusi Ukraina liitumise osas NATO-ga. Ma arvan, et probleem ei ole selles asjas nii palju mitte härra Nawrocki, vaid härra Trumpi kahtlus selles protsessis ja me peame keskenduma tema positsioonile, mitte härra Nawrocki omale. See on praegu palju olulisem. Minu positsioon on endine ja see ei ole Poolas mitte ainult minu seisukoht. Ukraina peaks liituma Euroopa Liidu ja NATO-ga," sõnas Holownia.

"Üks variant on see, et me kaalume ka ühisvisiiti USA-sse, USA kongressi ja kohtumist esindajatekoja spiikri Mike Johnsoniga," lisas Hussar.