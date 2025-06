Ossinovski: poliitilise ummikseisu tekitaja on ühemõtteliselt Reformierakond

Kolmapäeval kritiseeris peaminister Kristen Michal "Esimeses stuudios" teravalt Tallinna linnapead Jevgeni Ossinovskit, kes peaministri hinnangul lahenduse leidmise asemel toimetustes kurtmas käib ega saa hakkama meeskonna kokkutoomisega.

Ossinovski ütles neljapäeval ERR-ile, et vaadates seda, kuivõrd detailselt ja kirglikult Reformierakonna esimees ja Eesti vabariigi peaminister Tallinna linnavolikogu päevakorra küsimusi lahkas, tundub, et ka temal on oluline roll selles operatsioonis, mis eelmise nädala alguses algatati.

"Kõigile on ju ilmselge, et selle poliitilise ummikseisu tekitaja on ühemõtteliselt Reformierakond," lausus linnapea.

Ta tõi välja, et Michali intervjuus väärib tähelepanu asjaolu, et vaatamata saatejuhi korduvatele küsimustele ei välistanud Reformierakonna esimees koostööd Keskerakonnaga Tallinnas juba enne valimisi.

"Asi ei ole üldse lasteaia kohatasus, vaid tegelikult on tegemist poliitilise intriigiga, mille Reformierakond algatas, ja teiselt poolt tekitab küsimusi, kui Reformierakonna esimehe ja Keskerakonna esimehe hinnang linnavalitsusele sisuliselt ühte langeb," lisas Ossinovski.

Siiski on koalitsioonipartnerid tema sõnul lähtunud sõnast, mida on neile andnud Tallinna reformierakondlased, et nad on valmis lükkama selle arutelu edasi juulisse ning leidma siis lahendused nii lasteaia kohatasule kui ka teistele küsimustele.

Ossinovski sõnul ei lagune koalitsioon seepärast, et ei suudeta kokku leppida lasteaia kohatasu suuruses või selle katteallikas – poliitilisele probleemile leitakse lahendus ja neid on leitud ka varem, kui selleks on olnud ühine tahe.

"Loomulikult on katteallika küsimus oluline, ei saa olla niimoodi, et me alguses võtame suure püsivuse sisse ja pärast vaatame, kust me selleks raha leiame. See suurusjärk, mis on umbes 10 miljonit eurot aastas, on loomulikult võimalik ühise tööna leida, aga selleks tuleb vaeva näha, kas otsida täiendavaid tuluallikaid või muid kulusid ümber suunata. See on vastutustundlik viis linnaeelarvet teha," sõnas ta.

Ossinovski märkis, et Rae vallas, mida on pikalt valitsenud Reformierakond, on lasteaia kohatasu 177 eurot kuus ning seda on järjepanu tõstetud. Küsimus, kas kohatasu kaotamine Tallinnas võib tekitada Rae valla lapsevanematele kiusatuse raha kokkuhoiu nimel end pealinna sisse kirjutada, vajab linnapea sõnul vastust.

"See ei ole poliitiline hoogtöö, et lihtsalt paneme lisaeelarvesse raha hakkama ja küll siis asjad juhtuvad. Need riskid tuleb loomulikult maandada ja ei saa olla niimoodi, et selle muudatuse tulemusena tänaste Tallinna laste jaoks lasteaiateenuse kättesaadavus halveneb," lisas ta.

Neljapäeva hommikul toimunud Tallinna koalitsiooninõukogu koosolekul otsustati võtta päevakorrast välja nii lisaeelarve kui ka muudatusettepanekud ning suunata need teisele lugemisele 21. juulil toimuvale volikogu erakorralisele istungile.

Seda, kas 21. juuliks on määrus ette valmistatud ja raha leitud, ei saa Ossinovski sõnul täie kindlusega väita.

"Viimase pooleteise nädala jooksul me oleme ju kolleegidega Reformierakonnast sõlminud mitmeid kokkuleppeid, aga hiljem on selgunud, et need ei ole töötanud. Nii et kui võtame seda, et Reformierakonna esimees ei välista Keskerakonnaga koostööd ka enne valimisi, siis kas mul on sajaprotsendiline kindlus, et Reformierakond ühel hetkel ei tee seda koalitsiooni katki? Ei, mul seda kindlust ei ole," ütles Ossinovski.

Ta lähtub enda sõnul siiski sellest, et partnerid on laua taga heas usus ning kui kõigil neljal koalitsioonipartneril on tahe poliitilised üksikküsimused 21. juuliks ära lahendada, siis need lahendused ka leitakse.