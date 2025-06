Tartu linnapeakandidaadid võtavad fookusesse tervise ja turvalisuse

Kuigi ametlikult on Tartu linnapeakandidaadi nime kinnitanud vaid Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa, siis on ka mõnedel teistel erakondadel esinumbrid välja valitud. Parteide fookuses on sügisestel valimistel Tartu turvalisus, majandus ja linlaste tervis.

Reformierakond kinnitab oma Tartu linnapeakandidaadi lähinädalatel.

"Suure tõenäosusega olen selleks mina, praegune linnapea," ütles Urmas Klaas.

Reformierakonna juhtmõte Tartus on "Parema Tartu eest!"

"Meie programmi valmimine on samamoodi lõpusirgel. Põhilisemad teemad on turvaline ja kriisikindel Tartu - Tartus peab olema kõigil turvaline ja hea elada. Liiklus peab olema turvaline ja sujuv kõikidele liikluses osalejatele. Tartu jätkab ka varjumispaikade rajamisega nii haridusasutustes kui ka ühistutes," rääkis Klaas.

"Meil on ka majandusarengu teema - et Tartus majandus areneneks. Selleks on vajalik bürokraatlike tõkete eemaldamine ja rahvusvaheliste transpordiühenduste edasi toetamine, et Tartu oleks ettevõtjatele mugavalt ligipääsetav," sõnas linnapea.

Reformierakonna kolmas teema on tartlaste tervis. "Tartu linnavõimude käes on võimalusi Tartu elukeskkonda arendada, et tartlased saaksid siin elada võimalikult kaua tervena," ütles meer. Klaas nimetas siinkohal nii rohealade arendamist kui ka Südalinna kultuurikeskuse rajamist.

Eesti 200 tuleb Tartus KOV valimistel välja täisnimekirjaga. "Meil on Tartus väga tugev meeskond, me oleme Tartus ka suurim opositsioonijõud," ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas.

Kallas on Eesti 200 linnapeakandidaat. "Mina võtan selle vastutuse. Olen Tartus 30 aastat elanud. Kandideerin Tartus linnapeaks," sõnas Kallas.

Meil on volikogus fraktsioon väga tugev ja nad kindlasti kandideerivad ka, lisas Kallas. Kogu nimekirja kinnitab Eesti 200 augusti lõpus.

"Tartu väljakutse on areneda koos Tallinna ja Pärnuga kiiremas tempos. Tartu peab kasvama rahvusvahelise linnana. Ambitsioon, et Tartusse tuleks rahvusvaheline tootmine ja ettevõtted, nõuab ka seda, et siia tuleksid ühendused. Selle alusel saab Tartu kasvada ja Tartu peab kasvama," ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Tartus on Elo Kiivet, kes on praegu Tartu abilinnapea ruumiteemadel.

"Linnaruumiga seotud küsimuste kõrval on minu jaoks tähtsaim kodupoliitikaga seonduv – kuidas oleks oma kodu inimestele kättesaadav, kas kodukulud on jõukohased ja kas lasteaiad-koolid on noortele tartlastele kodu lähedal ning samuti peab eakatele olema tagatud koduhooldus või hooldekodukoht. Minu nägemuses on Tartu julgelt eristuv ja inimkeskne linn, mis on turvaline ja kriisikindel," ütles Kiivet.

Isamaa andis reedel teada, et nende valik Tartu meeri kohale on Tõnis Lukas, kes võtab fookusesse tartlaste tervise.

Teised erakonnad jäid Tartu linna esinumbreid kommenteerides napisõnalisemaks.

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles, et täna pole ta veel valmis seda nime välja ütlema. "Meil on inimesi, kelle vahel valime, aga seda pole veel korrektne avalikult välja öelda," sõnas Kõlvart viidates erakonna protokollireeglitele.

Nime on Kõlvart valmis välja ütlema peale jaanipäeva.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu piirkonna esimees Merike Lumi ütles ERR-ile, et neil on alles augustis ringkonna sees valimised ehk praegu veel kindlaid nimesid ei ole, aga tema on tõenäoliselt üks variant. Erakonna juht Martin Helme ütles samuti, et linnapeakandidaat pole veel otsustatud.

Samas on spekuleeritud ka Helle-Moonika Helme kandidatuuriga Tartu linnapea kohale.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad tänavu 19. oktoobril.