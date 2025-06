Hanso: Iraan jätkab tuumaprogrammi põranda all

Iisraeli uus rünnak oli sihitud Natanzi maa-aluse tuumalabori pihta Iraani keskosas ja Tebrizi sõjaväelennuvälja pihta riigi põhjaosas. Hommikuse vasturünnaku lõi Iisraeli õhukaitse tagasi, mitmed droonid tulistas alla ka Jordaania, kuna rünnak läbis nende õhuruumi.

Konflikt katkestab tuumaläbirääkimised Iraani ja USA vahel, mille järjekordne voor pidi toimuma pühapäeval Omaanis.

Lähis-Ida analüütik Hille Hanso märgib, et tõenäoliselt viib Iraan oma tuumaprogrammi nüüd nii-öelda põranda alla ja lääneriikidel kaob kontrolli võimalus. Hanso pööras tähelepanu ka sellele, et Iisraeli operatsiooni olid kaasatud ka Iraani-sisesed opositsioonijõud.

"Loomulikult Ali Khamenei on ähvardanud karmi kättemaksuga, aga seda on ta varemgi teinud ja me oleme seniajani ikkagi näinud, et Iraani võimekus Iisraeli rünnata on tunduvalt väiksem kui vastupidi. Näiteks ka tänahommikuses rünnakus osa droone tõusid lendu Iraani enda territooriumilt. See näitab seda, et Mossad on väga edukalt ennast Iraani vastupanuorganisatsioonidega ja Iraani riigi opositsiooniliste gruppidega sidunud ja neil on võimekus Iraani seest Iraani ennast rünnata," rääkis Hanso.

Riigikogu Iisraeli toetusrühma esimees Eerik-Niiles Kross tõdeb, et mõlemad pooled on kokkupõrkeks valmistunud juba kaua. Hamasi ja Hezbollah´ ründamine oli osaliselt ka ettevalmistus otserünnakuks Iraanile. Kuidas mõjutab see protsess aga Venemaa ja Ukraina konflikti?

"Nende Lähis-Ida sõdadega on olnud ju alati niimoodi, et nad on maailma jaoks kuidagi harjumuspärased, aga samas instinkt on alati see, et see, mis toimub Lähis-Idas, on väga tähtis ja põhitähelepanu läheb sinna. Teisest küljest need jõujooned selginevad nüüd märksa paremini. Venemaa ja Iraan on olnud ju enam-vähem liitlased. Iraani droonid... Muide Iraani droone toodab Venemaa selle tehnoloogia alusel põhiliselt praegu juba ise kahjuks. Aga siiski tuleb Ukrainale kasuks, kui Iraan saab kõvasti pihta," ütles Kross.

"Arvatavasti Venemaa, isegi kui ta tahaks, ei ole võimeline kuidagimoodi praegu Iraani abistama, mis kindlasti nõrgendab Venemaa positsiooni ka võimalike toetajate silmis. Nii et siiski pigem on see Iisraeli rünnak Iraani vastu praegu ukrainlastele kasuks," lisas Kross.