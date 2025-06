Netanyahu ähvardab rünnata igat ajatolla režiimi sihtmärki

Tel Avivi ja Jeruusalemma kohal oli öösel kuulda plahvatusi ning Iisraeli sõjavägi käskis inimestel varjuda, kuna Iraan lasi välja uue raketilaine, kirjutas meedia laupäeva varahommikul. Iraani sõnul on Iisraeli rünnakutes hukkunud 78 inimest ja vigastada saanud 320. Iraani teatel on enamik neist tsiviilisikud.

Oluline 14. juunil kell 19.39:

- Netanyahu: Iisrael ründab igat ajatolla režiimi sihtmärki

- Iraani meedia teatas võimsast plahvatusest rafineerimistehases

- Tel Avivis sai Iraani rünnakus viga Horvaatia konsul ja tema abikaasa

- Iraan: tuumaläbirääkimised USA-ga Iisraeli rünnaku ajal on mõttetud

- Iisrael: armee sai õhus tegutsemisvabaduse Lääne-Iraanist Teheranini

- Iisraeli reedestes rünnakutes sai surma üheksa Iraani tuumateadlast;

- Iisrael ründas kümneid Iraani raketiheitjaid;

- Iisraelis hukkus kolm inimest;

- Iraan tulistas öösel Iisraeli pihta rakette

Netanyahu: Iisrael ründab igat ajatolla režiimi sihtmärki

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ähvardas laupäeval rünnata Iraanis "igat ajatolla režiimi sihtmärki" ja lisas, et Iisraeli senised õhulöögid on andnud Teherani tuumaprogrammile raske hoobi.

"Me ründame ajatolla režiimi igat rajatist, igat sihtmärki," ütles Netanyahu videopöördumises Iisraeli õhurünnakute teisel päeval. "Me oleme andnud raske hoobi nende tuumaprogrammile".

Netanyahu lisas, et "lähitulevikus näete Teherani taeva kohal Iisraeli lennukeid, Iisraeli õhuväge ja vapraid piloote."

Iisraeli peaminister ütles, et tema riigi eesmärk on kõrvaldada Iraani oht Iisraelile, viidates nii Teherani tuumavõimekusele kui ka ballistiliste rakettide arsenalile.

Iraani meedia teatas võimsast plahvatusest rafineerimistehases

Iraani meedia teatas laupäeval võimsast plahvatusest Lõuna-Parsi rafineerimistehases Kangani sadamalinnas, mida tabas Israeli droonirünnak.

"Üht Lõuna-Parsi 14. etapi rafineerimistehast tabas tund aega tagasi Iisraeli droon, põhjustades rafineerimistehases võimsa plahvatuse ja tulekahju," teatas uudisteagentuur Tasnim, samas kui agentuur Fars teatas, et kustutustööd käivad.

Tel Avivis sai Iraani rünnakus viga Horvaatia konsul ja tema abikaasa

Horvaatia konsul Iisraelis ja tema abikaasa said Iraani raketirünnakus Tel Avivile kergelt haavata, ütles laupäeval Horvaatia välisminister Gordan Grlić Radman.

"Ma vestlesin nendega ja õnneks on nende vigastused kerged ja nende seisund pole eluohtlik," ütles minister X-is, lisades, et tabamuse sai maja, kus konsul naisega elab.

Ministri sõnul on välisministeerium pidevas kontaktis Horvaatia saatkonnaga Iisraelis ja võtab vajalikke meetmeid töötajate turvalisuse tagamiseks.

"Me mõistame hukka rünnakud tsiviilelanikele ja diplomaatilistele esindustele. Me kutsume üles viivitamatule deeskalatsioonile ja vaoshoitusele," ütles ta.

Iraan: tuumaläbirääkimised USA-ga Iisraeli rünnaku ajal on mõttetud

Iraani välisministeerium teatas laupäeval, et tuumaläbirääkimiste pidamine Ühendriikidega on mõttetu, kui islamivabariik on Iisraeli rünnaku all.

"See on ilmselge, et sellistes tingimustes ja kuni sionistliku režiimi agressioon Iraani vastu pole lõppenud, oleks tähendusetu osaleda dialoogis osapoolega, mis on agressori suurim toetaja ja kaasosaline," ütles ministeeriumi kõneisik Esmaeil Baqaei avalduses enne pühapäeval Omaanis plaanis olnud kõnelusvooru.

Purustused Iisraeli keskosas Autor/allikas: Jamal Awad/Xinhua via ZUMA Press

Iisrael: armee sai õhus tegutsemisvabaduse Lääne-Iraanist Teheranini

Iisraeli armee teatas laupäeval, et selle õhurünnakute kampaania Iraanis on andnud juudiriigile õhus tegutsemisvabaduse, mis on vajalik operatsioonide läbiviimiseks Lääne-Iraanist Teheranini.

"Me oleme taganud õhus tegutsemisvabaduse Lääne-Iraanist Teheranini. Teheran pole enam puutumatu," ütles sõjaväe kõneisik brigaadikindral Effie Defrin ajakirjanikele ja lisas, et õhujõud korraldasid ööl vastu laupäeva "massiivse õhulöögi enam kui 70 hävitajaga sihtmärkidele Teheranis".

Defrini sõnul jätkab juudiriik löökide andmist mitmele asupaigale Iraanis.

Iisraeli reedestes rünnakutes sai surma üheksa Iraani tuumateadlast

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval, et tema reedestes rünnakutes Iraani tuumarajatistele sai surma üheksa juhtivat Iraani tuumateadlast.

"Iisraeli õhujõudude rünnakutes operatsiooni Tõusev lõvi alguses kõrvaldati üheksa juhtivat teadlast ja eksperti, kes arendasid Iraani režiimi tuumarelvaprogramme," teatas sõjavägi avalduses, tuues ära ka tapetud teadlaste nimed.

Iisrael ründas kümneid Iraani raketiheitjaid

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval rünnakutest kümnetele Iraani raketiheitjatele, Iraan omakorda vastas raketi- ja droonirünnakutega Iisraeli varasematele rünnakutele riigi sõjaväe- ja tuumaobjektide pihta.

Iisraeli õhujõud "jätkavad kümnete Iraani maa-maa raketiheitjate ründamist", ütles sõjavägi.

Ööl vastu laupäeva anti õhulöök Teherani piirkonna õhutõrjele.

"Kaitsevägi ründas öö jooksul kümneid sihtmärke, seal hulgas maa-õhk raketitaristut, et kahjustada Iraani režiimi õhutõrjevõimekust Teherani piirkonnas," ütles sõjavägi.

"Esimest korda alates sõja puhkemisest ründas kaitsevägi Teherani kaitsemassiivi Iisraeli territooriumist 1500 kilomeetri kaugusel."

Õhujõudude ülem kindralmajor Tomer Bar ütles, et öised rünnakud Teherani piirkonnale on operatiiv- ja riikliku tähtsusega.

"Me kahjustasime strateegilisi objekte ja vaenlase teabeallikaid ning jätkame seda," ütles ta.

"Selline tegevus nõuab keerukat koordineerimist ja koostööd vägede erinevate allikate ja võimete vahel."

Iisraelis hukkus kolm inimest

Iisraeli päästeteenistuse teatel sai laupäeval Iraani raketirünnakus rannikutasandiku elupiirkonnale surma kolm inimest, vahendas BNS.

"Ohvritest: umbes 60-aastane naine päästeti elumärkideta, umbes 45-aastane mees evakueeriti kriitilises seisundis ja tunnistati hiljem surnuks," ütles kiirabiteenistus Magen David Adom ja lisas, et 19 inimest sai kannatada.

Hiljem lisandus veel üks hukkunu.

Iraan tulistas öösel Iisraeli pihta rakette

Iisraeli kaitsevägi teatas, et on tuvastanud, et Iraanist on hiljuti lastud välja rakette. "Te peate sisenema kaitsealadele pärast hoiatuse saamist ja jääma sinna kuni edasise teatamiseni. Kaitsealadelt on võimalik lahkuda ainult pärast selgesõnaliste juhiste saamist," lisati teates avalikkusele. Praeguseks on luba lahkuda antud.

Sellele eelnes varasem raketirünnakute laine, mis tabas Tel Avivis kõrghoonet.

Politsei teatel hukkus rünnakutes üks inimene, Iisraeli kiirabiteenistuse teatel sai vigastada 34 inimest.

Reedene rünnak Iraanile oli esimene faas Iisraeli arvatavasti pikemast operatsioonist. Eksperdid eeldavad, et Iisrael jätkab Iraani olulise tuumainfrastruktuuri ründamist, et lükata edasi Teherani liikumist tuumapommi valmistamise poole – isegi kui Iisraelil endal puudub võimekus Iraani tuumaprogrammi likvideerida.