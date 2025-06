Tartu ühiselamutesse on jätkuvalt pikk järjekord

Ajalootudeng Karl-Erik Alaloo on ühiselamus elanud pea kaks aastat. Tal on plaan kolida üürikorterisse, sest selle hind ei tule palju kallim võrreldes ühiselamuga ning üürikorter on kesklinnale lähemal.

Alaloo praegune ühiselamu üür on 184 eurot kuus, mis on Tartu mõistes väga hea hind, arvestades, et kõik vajalik elamiseks on olemas. Samas üürikorteri hind on ligikaudu 180 eurot kuus.

"Ma elatun vanemate toetusest, aga vahepeal mingeid tööotsi teen ka, aga stabiilset järjepidevat tööd mul ei ole," sõnas Alaloo.

Lofti-laadseid kortereid üüriv Raar Kinnisvara OÜ omanik Rait Sinimäe rääkis, et üürikortereid praegu veel jätkub. Täpne pilt selgub juulikuus, kui ülikooli sisseastumiseksamite tulemused on teada.

Raatuse tänaval on ligikaudu 30-40 üürikorterit, mida on sügisest võimalik pikemaks ajaks välja üürida.

"Meie üürihinnad korteritele siin HugoStays Raatuse tänav 23 on vahemikus 400-520 eurot kuus, millele lisanduvad fikseeritud kommunaalkulud, mille oleme klientide hüvanguks püüdnud fikseerida ja et ei oleks selliseid eelarveüllatusi," ütles Sinimäe.

Lisateenustena on olemas katuseterass klaasmajaga, jõusaali võimalus ja vaikse töötamise ala.

Tartu Üliõpilasküla majutusjuhi Maie Pavljuki sõnul on ühiselamusse tahtjaid palju. Ühiselamuid on kolmes linnas kokku 11 ja hinnad varieeruvad, odavamad on ligikaudu 80 eurot kuus ja kallimad umbes 170 eurot kuus.

"Esmakursuslased saavad taotleda meil kahekohalist tuba üksinda, ühekohalistele tubadele on meil kahjuks järjekord nii pikk, et esmakursuslastele me neid pakkuda ei saa, aga tervet kahekohalist tuba on küll võimalik taotleda, aga neid on väga piiratud arv. Kui on soov ikkagi ühiselamusse tulla, siis me soovitame ühte kohta taotleda, sest neid me eelistame järjekorras," ütles Pavljuk.

Üliõpilaselamutesse saab taotlusi esitada alates 21. juulist.