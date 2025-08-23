X!

Üürikorterite hinnad on Tallinnas ja Tartus tudengite saabumisel taas tõusnud

Majandus
Annelinn
Annelinn Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Tudengite saabumine suve lõpul Tallinna ja Tartusse on taas tõstnud üürikorterite hindasid, sest ühiselamukohti ei jätku kõigile ning mõni tahabki eraldi korterit.

Võrreldes eelmise aasta augustiga on üürihinnad Tallinnas kasvanud kaks protsenti ja Tartus lausa 3,3 protsenti.

Kinnisvaraportaali City24 juhi Karin Noppel-Kokerovi sõnul on tudengite surve turule igasuvine nähtus: "Selline suvine hooajaline tõus on tõepoolest iga-aastane ja selle põhjustavad tudengid ehk siis kuskil juulis-augustis on hind hooajaliselt kõrgem ja see tuleb sellest, et krabatakse ära kõik soodsamad pakkumised nii ruttu kui võimalik ja alles jäävad suuremad ja kallima."

Ühiselamus elamise kogemusega Tartu Ülikooli teise kursuse tudengi Iris Altmetsa sõnul olid tema valikus Supilinn, Karlova ja kõige kaugema piirkonnana Tähtvere. Eraldi korteri üürimise peamiseks põhjuseks oli vaikus ja rahu.

"Kindlasti vaikus, meie jaoks hästi oluline, kuna meie olime enne ühiselamus, mis asus Narva maanteel akendega tänava poole ja suht jubeda müratasemega," rääkis ta.

Noppel-Kokerov sõnas, et tudengid otsivad pigem kohta, kus õpingute vahepeal puhata ja korteri muud väärtused ei ole nii olulised.

"Ma pakun, et üliõpilastele parkimiskoht ja panipaik ei ole kõige esimese tähtsusega asjad. Meil on Tartus kõige rohkem kuulutusi on City24-s kesklinnas ja Annelinnas, aga kindlasti eelistatakse ka Karlovat ja Vaksalit, mis on ülikoolile lähemal. Ja kui me Tallinna vaatame, siis hetkel on kuulutuste arv kõige suurem ikkagi kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. Aga kindlasti üliõpilased vaatavad Nõmmet, Mustamäge ja siis kesklinna - vastavalt sellele, kus ülikoolid on, et oleks lähemal koolis käia," rääkis kinnisvaraportaali juht.

Kortereid otsitakse, sest ühiselamu kohti napib, arvas Noppel-Kokerov.

"Ühiselamukohti üldiselt ei ole piisavalt, et kindlasti need täituvad ruttu ja noh, osad muidugi eelistavad ka rohkem privaatsust, tõdes ta.

Hinnatõusust hoolimata otsivad tudengid kõige soodsamat võimalust, ütles Noppel-Kokerov.

"500 eurot üürikorteri eest on see, mida ollakse valmis maksma. Kui hind on paigas, siis ta läheb kohe ära ja kui hind on ikkagi üürija jaoks liiga kallis, siis tuleb natuke kauem üürilist oodata või hinnas alla tulla."

Noppel-Kokerov nentis, et hinnad ei püsi nii kõrgel kaua, pärast kooli algust hakkavad senised hinnad taastuma.

Toimetaja: Mait Ots

