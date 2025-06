India lennuõnnetuses hukkunute arv tõusis 270 inimeseni

India ametnikud teatasid laupäeval, et Air India lennuõnnetuses hukkunute arv on tõusnud 270 inimeseni. Eeldatavalt tõuseb see arv veelgi.

Londonisse suunduv Boeing 787 lendas neljapäeval mõni minut pärast õhkutõusmist Ahmedabadi linna meditsiinikolledži hostelisse sisse, tappes 241 pardal olnud ja maapinnal vähemalt 29 inimest. Üks reisija jäi ellu.

Reede hilisõhtuni töötanud päästemeeskonnad leidsid varisenud maja ja lennukirusude alt 25 surnukeha, ütlesid ametnikud.

Dr Dhaval Gameti Ahmedabadi tsiviilhaiglast ütles Associated Pressile, et asutus sai 270 surnukeha, lisades, et üksikut ellujäänud reisijat jälgitakse endiselt mõne tema haava tõttu.

"Tal läheb väga hästi ja on peagi valmis haiglast lahkuma," ütles Gameti laupäeval.

Sajad õnnetuse ohvrite lähedased on andnud oma DNA-proovid, kuna ohvrite tuvastamine on osutunud keeruliseks. Enamik surnukehi on söestunud või moonutatud, muutes hukkunuid tundmatuseni.

Mõned sugulased väljendasid laupäeval pettumust, et hukkunute tuvastamine nii kaua aega võtab. Ametivõimude sõnul kulub DNA-testide lõpuleviimiseks tavaliselt kuni 72 tundi.

Terrible noticia. Un avión Boeing 787-8 de Air India se estrella poco después de despegar de Ahmedabad rumbo al aeropuerto londinense de Gatwick. Se reporta que iban a bordo 169 indios, 53 británicos, seis portugueses y un canadiense. pic.twitter.com/yyT6sLdaXE — Pascal (@beltrandelrio) June 12, 2025

Indias Ahmedabadi linna elurajoonis kukkus vahetult pärast õhkutõusmist alla Londonisse teel olnud Air India reisilennuk, mille pardal oli 242 inimest.

India lennuameti peadirektoraadi teatel oli lennuki pardal 242 inimest, nende seas kaks pilooti ja 10 salongitöötajat. Reisijate seas oli 217 täiskasvanut, 11 last ja kaks imikut. Neist 169 olid India kodanikud, 53 olid britid, seitse portugallased ja üks kanadalane, teatas Air India.

"Meeskond andis lennujuhtimiskeskusele MAYDAY sõnumi, kuid pärast seda ei tulnud lennukist enam mingit vastust," teatas direktoraat avalduses ja lisas, et lennuk kukkus lennuvälja territooriumile.

Tegemist on kümnendi rängima lennuõnnetusega

Lendude jälgimise veebisait Flightradar24 teatas, et alla kukkus Boeing 787-8 Dreamliner, mis on üks moodsamaid reisilennukeid.

Tegemist oli Dreamlineri, mis alustas kommertslende 2011. aastal, esimese õnnetusega, selgub lennundusohutusvõrgustiku andmebaasist.

Flightradar24 teatel lendas neljapäeval alla kukkunud lennuk esimest korda 2013. aastal ja see anti Air Indiale üle 2014. aasta jaanuaris.

Tegemist on maailma ohvriterohkeima lennuõnnetusega viimase kümne aasta jooksul.

Indias on olnud mitu paljude ohvritega lennuõnnetust. 1996. aastal põrkas New Delhi kohal õhus kokku kaks lennukit ja surma sai ligi 350 inimest.

India on maailmas suuruselt kolmas ja kõige kiiremini kasvav lennundusturg.