Indias hukkus Londonisse suundunud reisilennuki allakukkumisel vähemalt 240 inimest

India lennuameti peadirektoraadi teatel oli lennuki pardal 242 inimest, nende seas kaks pilooti ja 10 salongitöötajat. Reisijate seas oli 217 täiskasvanut, 11 last ja kaks imikut, ütles üks allikas Reutersile. Neist 169 olid India kodanikud, 53 olid britid, seitse portugallased ja üks kanadalane, teatas Air India.

Kui neljapäeva õhtul ütles kohaliku politsei esindaja, et õnnetuses hukkus vähemalt 290 inimest, mis tähendab, et hukkunute seas on ka neid, kes asusid lennuki allakukkumispaigas, siis hiljem vähendati eeldatavat hukkunute arvu ning öeldi, et surma sai üle 240 inimese. Väidetavalt on üks lennureisija siiski ka ellu jäänud.

Ahmedabadi politseijuht Vidhi Chaudhary ütles Reutersile, et meediaga jagatud hukkunute arv sisaldas varem kahekordselt loendatud kehaosi.

Ahmedabadist Londoni Gatwicki lennujaama poole teele asunud Air India Boeing 787-8 Dreamliner kukkus alla kohaliku aja järgi kell 13.39, kohe pärast õhkutõusu.

Gatwicki lennujaama esindaja sõnul pidi lennuk Londoni lennujaamas maanduma kohaliku aja järgi kell 18.25.

"Meeskond andis lennujuhtimiskeskusele MAYDAY sõnumi, kuid pärast seda ei tulnud lennukist enam mingit vastust," teatas direktoraat avalduses ja lisas, et lennuk kukkus lennuvälja territooriumile.

Telekanalite teatel juhtus õnnetus lennuki õhkutõusmise ajal. Üks kanal näitas lennuki õhkutõusmist elamurajooni kohal ja seejärel ekraanilt kadumist. Pärast kadumist kerkis majade tagant taevasse tulepilv.

Air India flight AI171 (flight route Ahmedabad-London) crashed seconds after takeoff. pic.twitter.com/pcskw3dAnC — (((Tendar))) (@Tendar) June 12, 2025

Kaadritelt oli näha ka põlevaid rususid. Samuti seda, kuidas inimesi kanderaamil kantakse ja kiirabiautodega ära viiakse.

Lennuk kukkus alla elamurajoonis ja paiskus lennuvälja kõrval asuva meditsiinikolledži ühiselamu hoonesse. Lennuki rusud olid laiali paiskunud hoone ümber, võis näha piirkonnas tehtud fotodelt ja videotest. Lennuki saba oli kinni hoone katusel.

Linna politseiülem G.S. Malik ütles Reutersile, et õnnetuspaigalt leiti 204 surnukeha. Ellujäänute leidmise kohta teateid ei ole ja ajaleht Indian Express teatas politseile viidates, et kõik 242 pardal olnud inimest on hukkunud.

Malik ütles, et leitud surnukehade hulgas võib olla nii reisijaid kui ka maapinnal hukkunuid.

India telekanal CNN News-18 teatas, et lennuk kukkus riikliku meditsiinikolledži ühiselamu sööklasse, tappes ka palju lõunatanud meditsiinitudengeid.

Võimud on juba palunud võimalike ohvrite sugulastelt DNA-proove surnute tuvastamiseks, ütles osariigi tervishoiuminister Dhananjay Dwivedi.

India lennundusminister Ram Mohan Naidu Kinjarapu ütles, et on šokis. "Päästemeeskonnad on mobiliseeritud, teeme kõik, et tagada arstiabi ja päästetoe kiire sündmuspaigale jõudmine," ütles lennundusminister.

"Minu mõtted ja palved on pardalviibinute ja nende peredega," lisas minister.

Alla kukkunud lennuki rusude kustutamine Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Ajit Solanki)

India Gujarati osariigi suurimas linnas Ahmedabadis elab umbes kaheksa miljonit inimest ning seal on tiheda liiklusega lennujaam, mis asub elurajoonide keskel.

Tegemist on kümnendi rängima lennuõnnetusega

Lendude jälgimise veebisait Flightradar24 teatas, et alla kukkus Boeing 787-8 Dreamliner, mis on üks moodsamaid reisilennukeid.

Tegemist oli Dreamlineri, mis alustas kommertslende 2011. aastal, esimese õnnetusega, selgub lennundusohutusvõrgustiku andmebaasist.

Flightradar24 teatel lendas neljapäeval alla kukkunud lennuk esimest korda 2013. aastal ja see anti Air Indiale üle 2014. aasta jaanuaris.

Tegemist on maailma ohvriterohkeima lennuõnnetusega viimase kümne aasta jooksul.

Indias on olnud mitu paljude ohvritega lennuõnnetust. 1996. aastal põrkas New Delhi kohal õhus kokku kaks lennukit ja surma sai ligi 350 inimest.

India on maailmas suuruselt kolmas ja kõige kiiremini kasvav lennundusturg.

Lennuk kukkus alla peaaegu kohe pärast starti

Flightradar24 teatas, et lennuki signaal kadus vähem kui minut pärast õhkutõusmist, kui lennuk oli 190 meetri kõrgusel. Seejärel hakkas lennuk järsult langema.

Initial ADS-B data from flight #AI171 shows that the aircraft reached a maximum barometric altitude of 625 feet (airport altitude is about 200 feet) and then it started to descend with an vertical speed of -475 feet per minute. pic.twitter.com/29szCqRcgR — Flightradar24 (@flightradar24) June 12, 2025

Visuaalides oli näha ka põlevaid rususid ja lennujaama lähedal taevasse tõusvat paksu musta suitsu. Samuti näidati teleülekannetes inimeste paigutamist kanderaamidele ja kiirabiautodega äraviimist.

"Praegu selgitame üksikasju ja jagame edasist infot," teatas Air India sotsiaalmeedias.

Lennukitootja Boeing teatas, et on esialgse infoga kursis ja töötab lisateabe kogumise nimel. Boeingu aktsiad langesid eelmüügis 6,8 protsenti, 199,13 dollarini.

Lennukimootorite tootja GE Aerospace teatas, et paneb kokku meeskonna, kes läheb Indiasse ja analüüsib kokpiti andmeid, teatas India CNBC TV18.

Ühendkuningriik teatas, et teeb India võimudega koostööd, et kiiresti välja selgitada õnnetuse asjaolud ja pakkuda tuge asjaosalistele.

Briti peaminister Keir Starmer ütles, et õnnetusest ilmunud pildid on "laastavad" ja et teda hoitakse olukorra arenedes kursis. Buckinghami palee pressiesindaja ütles, et ka kuningas Charlesi hoitakse kursis.

"Ahmedabadis toimunud tragöödia on meid jahmatanud ja kurvastanud," postitas sotsiaalmeedias India peaminister Narendra Modi, kelle koduosariigi Gujarati suurim linn on Ahmedabad. "See on nii südantlõhestav, et seda ei saa sõnadesse panna," lisas Modi.

Õnnetuse ohvrite arvu kohta edastas Reuters varasemalt ka ühe politseikomissari sõnad, kelle väitel ellujäänuid ei olnud.