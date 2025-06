India lennuõnnetuse ainus ellujäänu pääses tänu purunenud uksele

India päritolu 40-aastane Ramesh Viswashkumar rääkis haiglavoodis ajakirjanikele, et ta on Briti kodanik ja reisis koos vennaga tagasi Ühendkuningriiki pärast sugulaste külastamist Indias.

Viswashkumar, kes politsei sõnul istus varuväljapääsu kõrval, pääses tänu purunenud uksele.

"Lennuki pool, milles ma viibisin, maandus maapinnale ja ma nägin, et väljaspool lennukit oli ruumi ehk kui mu uks purunes, üritasin sealt põgeneda ja seda ka tegin," rääkis Viswashkumar.

"Lennuki vastaspool oli hoone seinaga blokeeritud, nii et keegi poleks saanud sealt välja tulla," lisas pääsenu.

Viswashkumar ütles, et pääses õnnetusest ainult vasaku käe põletushaavadega.

Ahmedabadi lennuõnnetuse väidetav ainus lennukis ellujäänud reisija Ramesh Viswashkumar. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast

"Kui ma püsti tõusin, olid minu ümber kõikjal surnukehad. Ma kartsin. Ma tõusin püsti ja jooksin. Minu ümber olid lennuki tükid. Keegi haaras minust kinni, pani mind kiirabiautosse ja viis haiglasse," rääkis Viswashkumar väljaandele Hindustan Times.

Sotsiaalmeedia kaadrites oli näha tänaval lonkavat verise valge T-särgi ja tumedate pükstega meest, kes on väidetavalt Vishwashkumar.

"Ma ei tea, kuidas ma ellu jäin. Mõnda aega arvasin, et ka mina suren," ütles 40-aastane Viswashkumar reedel oma haiglavoodist India osariigi ringhäälingule DD News.

Uudisteagentuur Reuters ei saanud kohe video autentsust kontrollida. Selles oli näha, kuidas inimesed mehe ümber kogunesid ja küsisid temalt, kus on teised reisijad, millele mees vastas: "Nad on kõik sees".

Hindustan Timesi veebis avaldatud Viswashkumari pardakaardi fotol oli näha, et ta istus Londoni Gatwicki lennujaama suunduval lennukil istmel 11A.

Viswashkumar Ramesh, a 40-year-old from the U.K. is reported to be the only survivor from this morning's crash of Air India 171 in Ahmedabad. He was sitting in seat 11A at the time of the crash, amazingly suffering only minor injuries and waking up to search-and-rescuers. His… pic.twitter.com/G61woOk4nU — OSINTdefender (@sentdefender) June 12, 2025

"Ta oli avariiväljapääsu lähedal ja tal õnnestus põgeneda avariiuksest välja hüpates," ütles Ahmedabadis asuv kõrgem politseiametnik Vidhi Chaudhary eluga pääsenust rääkides.

Viswashkumar rääkis ajalehele, et tema vend Ajay oli istunud lennukis teises reas ja ta palus abi venna leidmiseks.

Suurbritannias elav Viswashkumari perekonnaliige, kes palus anonüümsust, ütles Reutersile telefoni teel, et ta jäi ellu ja et perekond on temaga ühenduses, kuid keeldus edasisi üksikasju jagamast. Viswashkumari nõbu Ajay Valgi, kes elab Kesk-Inglismaal Leicesteris, rääkis BBC-le, et Viswashkumar rääkis telefoni teel ja kinnitas, et temaga on kõik korras.

"Ta ütles ainult, et temaga on kõik korras, mitte midagi muud," ütles Valgi.

Valgi sõnul polnud perekond tema vennast midagi kuulnud.

"Meil ei lähe hästi. Me kõik oleme mures," ütles ta. Viswashkumar on abielus ja tal on üks poeg, lisas ta.

Air India lennuk Boeing 787-8 Dreamliner kukkus alla elamurajoonis, tabades lõuna ajal lennuvälja kõrval asuva meditsiinikolledži ühiselamut, kus asusid parajasti einestavad tudengid.

• Capt Sumeet Sabharwal had 8200 hours of flying experience

• CoPilot Clive Kundar had 1100 hours of experience

• As soon as the flight took off, the pilot gave a MAYDAY call



Ramesh Viswashkumar, the sole survivor of the Boeing 787 crash, seated on 11A escaped by jumping off… pic.twitter.com/UqDt4FMr9S — D (@Deb_livnletliv) June 12, 2025

See oli maailma ohvriterohkeim lennuõnnetus viimase kümnendi jooksul. Õnnetuses hukkus üle 290 inimese. Hukkunute seas oli ka maapinnal viibijaid.

Politsei teatel oli Viswashkumar ainus seni teadaolev ellujäänud reisija, kuid lisas, et päästetööd on veel pooleli. "On tõenäoline, et haiglas ravitavate vigastatute seas võib olla rohkem ellujäänuid," ütles Chaudhary.