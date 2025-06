Iisrael ja Iraan jätkasid pühapäeval õhulöökide vahetamist

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeval, et nende õhujõud ründasid enam kui 80 positsiooni Iraani pealinnas Teheranis juba kolmandat päeva kestvas seni kõige ägedamas vastasseisus kahe verivaenlase vahel. Uudistekanal CNN teatas, et Iisraeli rünnak Iraanile kestab nädalaid ja sellel on USA kaudne heakskiit.

Oluline Iisraeli ja Iraani konfliktis pühapäeval, 15. juunil kell 22.13:

- CNN: Iisraeli rünnak Iraanile jätkub veel nädalaid;

- Iisraelis sai Iraani raketilöökides surma kümme, viga ligi 200 inimest;

- Iraani meedia: Iisraeli rünnakutes hukkus 128 inimest;

- Trump: Iraan saab rünnaku korral tunda USA sõjaväe täit jõudu;

- Huthid teatasid Iraaniga koordineeritud rünnakutest Iisraelile;

- Iisraeli õhuruum jääb kolmandat päeva suletuks;

- Trump ei välista USA sekkumist Iraani-Iisraeli konflikti;

- Ametnik: Trump vetostas Iisraeli plaani tappa Iraani ülemjuht;

- Iisraelis said pärast Iraani raketirünnakut tabamusi mitmed objektid.

CNN: Iisraeli rünnak Iraanile jätkub veel nädalaid

Iisraeli rünnak Iraanile kestab nädalaid ja sellel on USA kaudne heakskiit, teatas uudistekanal CNN.

Valge Maja ja Iisraeli ametnike sõnul peaks Iisraeli operatsioon Iraani vastu kestma nädalaid, mitte päevi ja see käib USA kaudse heakskiiduga, kirjutas USA väljaanne.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei ole mitme nädala pikkusena kavandatud ajaraami kritiseerinud, ütles üks Iisraeli ametnik CNN-ile. Valge Maja ametnik ütles, et administratsioon on teadlik Iisraeli plaanidest ja toetab neid kaudselt. Küsimusele, kui kaua konflikt võib kesta, vastas ametnik, et see sõltub Iraani vastusest.

"Trumpi administratsioon usub kindlalt, et seda saab lahendada jätkates USA-ga läbirääkimisi," ütles ametnik, lisades, et USA ei kavatse Iisraelile midagi muud soovitada kui enesekaitse.

Iisraelis sai Iraani raketilöökides surma 14 inimest, vigastatuid ligi 200

Iisraelis sai ööl vastu pühapäeva Iraani raketirünnakutes surma vähemalt 14 inimest ja vigastada ligi 200 ning miljonid üle riigi kogunesid varjenditesse, teatas päästeteenistus pühapäeval.

Iisraeli keskosas sai raketirünnakus surma vähemalt neli inimest, teiste seas 10-aastane poiss, ütles kiirabiteenistuse Magen David Adom (MDA) esindaja. Hukkusid 69-aastane naine, 80-aastane naine ja 10-aastane poiss ja veel 100 sai kannatada, teatas päästeteenistuse Magen David Adom (MDA) kõneisik.

Iisraeli politsei teatas pühapäeval, et riigi keskosas Bat Yamis toodi öösel Iraani raketi tabamuse saanud maja rusudest välja veel kaks surnukeha ja ohvrite koguarv tõusis sellega kümneni.

Shfela piirkonnas sai viga 37 inimest.

Iisraeli politsei kinnitas sotsiaalmeediaplatvormi X postituses, et Tel Avivi piirkonna rannikul sai Iraani rünnakus surma mitu ja kannatada mitukümmend inimest.

Laupäeva õhtul purustas rakett Iisraeli lääneosas Galilea piirkonnas kolmekorruselise maja, kus sai surma kolm naist, ütles MDA.

"Kaks naist päästeti elumärkideta ja tunnistati sündmuspaigal surnuks," ütles kiirabi ja lisas, et kolmas naine suri haiglas.

Üks Iraani rakett tabas laupäeval ka Haifa piirkonna elumaja ning 20ndates aastates naine sai surma ja 14 inimest kannatada.

MDA pressiesindaja ütles meediale, et ööl vastu pühapäeva sai Iraani rünnakutes kannatada umbes 200 inimest.

Iisrael oli sõjaväe teatel öösel korraga ametis nii Iraani raketirünnakute laine tõrjumisega kui Teherani ründamisega.

Iraani meedia: Iisraeli rünnakutes hukkus 128 inimest

Iraani meedia teatas pühapäeval, et Iisraeli rünnakutes sai reedel ja laupäeval surma vähemalt 128 inimest, nende hulgas naised ja lapsed, lisaks on veel ligi tuhat inimest saanud kannatada.

Iraani pealinnas Teheranis kostsid ööl vastu pühapäeva kella 2.30 paiku plahvatused, teatasid AFP ajakirjanikud koha pealt.

Iraani uudisteagentuur Tasmin teatas varem, et Iisrael ründas Teheranis Iraani kaitseministeeriumi hoonekompleksi ja üks hoone sai kahjustada.

Iraani revolutsioonikaardivägi teatas omakorda, et ründas Iisraeli sõjalennukite tankimispaiku, samuti juudiriigi energiavarustuskeskusi.

Päeva jooksul tulid teated ka uutest Iisraeli rünnakutest. AFP ajakirjanik ütles, et Teheranis oli taas kuulda Iisraeli rünnakute plahvatusi.

Iraani uudisteväljaanded Khabar Online ja Ham Mihan teatasid Teherani lääne- ja loodeosa õhutõrjesüsteemide aktiveerimisest uute rünnakute vastu. Ajaleht Shargh jagas videot linna idaosas tõusvatest suitsusammastest.

Iraani meedia teatas pühapäeva pärastlõunal tugevast plahvatusest pealinna Teherani kesklinnas. Uudisteagentuur Tasnim jagas videomaterjali plahvatuskohast linna keskel asuva Valiasri väljaku lähistel.

Videolõigus võis näha suitsusambaid piirkonna kohal, tänaval oli hoone rususid ja klaasipuru. Teised meediakanalid jagasid sarnaseid teateid.

Iisraeli armee avalduse kohaselt ründasid nende õhujõud enam kui 80 sihtmärki Teheranis, nende seas ka Iraani kaitseministeeriumi peakorter, tuumaprogrammi (SPND) peakorter ja veel mitu sihtmärki, milles Iraani režiim hoidis oma tuumaarhiivi.

Trump: Iraan saab rünnaku korral tunda USA sõjaväe täit jõudu

USA president Donald Trump hoiatas pühapäeval Iraani, et Ameerika Ühendriike rünnates saab ta tunda USA sõjaväe täit jõudu.

Trump rõhutas taas, et Washingtonil ei ole kuidagi seotud Iisraeli rünnakutega Iraani tuuma- ja sõjaväeobjektidele.

"USA-l ei ole mingit pistmist tänaöise rünnakuga Iraanile. Kui Iraan meid mingil viisil, vormis või kujul ründab, laskub teie peale USA relvajõudude kogu jõud ja võimsus tasemel, mida te ei ole kunagi varem näinud," hoiatas ta.

"Me võime saavutada kerge vaevaga kokkuleppe Iraani ja Iisraeli vahel ja lõpetada selle verise konflikti!!!" kuulutas USA president.

Huthid teatasid Iraaniga koordineeritud rünnakutest Iisraelile

Jeemeni huthi mässulised teatasid pühapäeval, et tulistasid samaaegselt Iraani rünnakutega mitu raketti Iisraeli suunas.

"Viisime läbi sõjalise operatsiooni vaenlase Iisraeli tundlike sihtmärkide pihta riigi keskosas," öeldi huthide avalduses.

Piirkonda rünnati viimase 24 tunni jooksul eri aegadel mitme hüperhelikiirusega lendava ballistilise raketiga Palestine 2, teatas rühmitus, kelle käes on suur osa Jeemenist, seal hulgas pealinn Sanaa.

Rünnakud kooskõlastati Iraani sõjaväega, lisasid huthid.

Jeemeni mässulised huthid alustasid drooni- ja raketirünnakuid Iisraelile ja Iisraeliga seotud sihtmärkidele 2023. aasta oktoobris, kui algas Gaza sõda.

Iisrael on omakorda teinud arvukalt rünnakuid Jeemeni huthide aladele, seal hulgas sadamatele ja Sanaa lennuväljale.

Iisraeli õhuruum jääb kolmandat päeva suletuks

Iisraeli õhuruum jääb Iisraeli-Iraani vastastikuste rünnakute tõttu pühapäeval kolmandat päeva suletuks, ütlesid ametivõimud.

"Julgeolekuolukorra tõttu ja vastavalt julgeolekuametite juhistele on Iisraeli õhuruum praegu tsiviillendudele suletud – ei toimu sisse- ega väljalennud," ütlesid transpordi- ja välisministeerium ühisavalduses.

Ajakirjanduse teatel on tuhanded Iisraeli kodanikud reedest alates välismaal lõksus, sest pärast rünnakute algust Iraanile suleti õhuruum tsiviillendudele.

Lennuväljaameti pressiesindaja kinnitas, et Ben Gurioni rahvusvaheline lennujaam Tel Avivi lähedal jääb pühapäeval suletuks. "Teade selle avamisest antakse välja vähemalt kuus tundi enne," ütles ta.

Iisraeli maismaa piiriületuskohad Jordaania ja Egiptuse Siinai poolsaarega on endiselt avatud.

Trump ei välista USA sekkumist Iraani-Iisraeli konflikti

USA president Donald Trump ütles pühapäeval uudistekanalile ABC, et välistada ei saa Ühendriikide sekkumist Iraani-Iisraeli konflikti ning et ta oleks avatud mõttele oma Vene kolleegi Vladimir Putini osalusest vahendajana.

"See on võimalik, et me võime sekkuda käimasolevasse lahingutegevusse Lähis-Ida verivaenlaste vahel," ütles Trump usutluses.

ABC Newsi kohaselt rõhutas riigipea, et hetkel ei ole Ühendriigid asjaga sõjaliselt seotud.

Mis puudutab Putinit kui võimalikku konflikti vahendajat, siis ütles Trump, et tema oleks selleks valmis.

"Ta helistas mulle sel teemal. Meil oli sel teemal pikk jutuajamine," ütles Trump ABC Newsi ajakirjanikule telefonikõne kohta Putiniga.

Trump ütles eraldi varem päeval, et Iraan ja Iisrael peaksid jõudma kokkuleppele ning lõpetama oma verised rünnakud.

Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et asjaga seoses tehakse palju telefonikõnesid ja peetakse kohtumisi ning et rahuni kauaste vaenlaste vahel võidakse jõuda juba lähiajal.

Ametnik: Trump vetostas Iisraeli plaani tappa Iraani ülemjuht

President Donald Trump vetostas Iisraeli poolt USA-le esitatud plaani tappa Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei, teatas asjaga kursis olev USA ametnik, avhendas AP.

Iisraellased teavitasid Trumpi administratsiooni viimastel päevadel, et on välja töötanud usutava plaani Khamanei tapmiseks. Pärast plaaniga tutvumist tegi Valge Maja Iisraeli ametnikele selgeks, et Trump on vastu iisraellaste sammule, ütles ametnik, kellel polnud volitusi tundliku teema kohta kommentaare anda ja kes rääkis anonüümselt.

Trumpi administratsioon soovib meeleheitlikult takistada Iisraeli sõjalist operatsiooni, mille eesmärk on Iraani tuumaprogrammi pea maharaiumine, veelgi ulatuslikumaks konfliktiks plahvatamast, ning nägi Khamenei tapmise plaani sammuna, mis süvendaks konflikti ja potentsiaalselt destabiliseeriks piirkonda.

Iisraelis said pärast Iraani raketirünnakut tabamusi mitmed objektid

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeva õhtul, et viimases Iraani raketirünnakus said tabamusi mitmed objektid.

Tuletõrjujad teavitasid omakorda tabamusest elumajale riigi Vahemere rannikul.

"Tagala otsingu- ja päästemeeskonnad on saadetud mitmele tabamuse saanud objektile Iisraelis pärast viimast Iraani rünnakut," teatas sõjavägi oma avalduses vahetult pärast seda, kui avalikkusel lubati varjenditest lahkuda.

Tuletõrjeteenistus teatas samal ajal, et päästjad on teel rannikul asuva hoone juurde, mis sai otsetabamuse.