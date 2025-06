Starmer lubas algatada riikliku uurimise alaealisi kuritarvitanud jõukude suhtes

Starmer nõustus siseministeeriumi endise kõrge ametniku Louise Casey soovitusega algatada riiklik uurimine kümne aasta tagustes juhtumites, mille käigus väidetavalt Pakistani taustaga meestest koosnenud jõugud kuritarvitasid seksuaalselt tuhandeid valgeid tüdrukuid. Varasemalt oli Starmer, kes oli kuritegude toimepanemise ajal Inglismaa peaprokurör, sellekohased üleskutsed tagasi lükanud.

Siseminister Yvette Cooper palus jaanuaris endisel kõrgel ametnikul Louise Caseyl läbi viia kiiraudit jõukude korraldatava seksuaalse ekspluateerimise praeguse ulatuse ja olemuse kohta Suurbritannias.

"(Casey) seisukoht auditi alustamisel oli, et riikliku uurimise järele pole tegelikku vajadust, lisaks sellele, mis on juba toimunud," ütles Starmer laupäeval ajakirjanikele. "Aga olles materjalid läbi vaadanud, jõudis ta seisukohale, et nähtu põhjal tuleks algatada riiklik uurimine," lisas Briti peaminister.

"Olen ​​lugenud iga sõna tema raportist ja kavatsen tema soovituse vastu võtta," kinnitas ta.

Laste seksuaalse väärkohtlemise skandaal, mis paljastas, kuidas peamiselt Pakistani meestest koosnevad jõugud enam kui kümme aastat tagasi noori, haavatavas seisus valgeid tüdrukuid ahistasid, nendega kaubitsesid ja neid vägistasid, naasis sel aastal Ühendkuningriigi poliitilisse päevakorda pärast seda, kui USA miljardär Elon Musk kritiseeris Briti valitsust selle teema mahavaikimise pärast.

Musk kritiseeris Starmerit selle eest, et too ei toetanud riikliku uurimise algatamist asjas pärast kohaliku omavalitsuse taotlust Põhja-Inglismaa linnas Oldhamis, kus politsei avastas, et meestegrupid kuritarvitasid seksuaalselt alla 18-aastaseid tüdrukuid 2000. ja 2010. aastatel. Musk väitis ka, et Starmer ei suutnud kurjategijaid kohtu ette tuua, kui ta oli Inglismaa peaprokurör aastatel 2008–2013. Nüüdne peaminister on need süüdistused jõuliselt tagasi lükanud.

Kuna Oldhami ja mitmete teiste linnade sarnased juhtumid hõlmasid peamiselt valgeid tüdrukuid, keda kuritarvitasid peamiselt Pakistani päritolu mehed, on seda küsimust kasutatud laste seksuaalse väärkohtlemise seostamiseks immigratsiooniga ja poliitikute süüdistamiseks kuritegude varjamises kartuses näida rassistlikud.

Starmerit on kritiseerinud ka parempoolsed poliitikud, sealhulgas Reform UK juht Nigel Farage.