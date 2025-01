Brüssel: EL-i reeglid ei keela Muski ja Saksa AfD juhi arutelu X-is

Multimiljardär Musk on enne Saksamaa 23. veebruari ennetähtaegseid parlamendivalimisi asunud jõuliselt toetama parempopulistlikku erakonda Alternatiiv Saksamaale (AfD) ning korraldab neljapäeval partei juhi Alice Weideliga X-is diskussiooni.

EL-i digikõneisik Thomas Regnier ütles esmaspäeval, et otseülekandes diskussioon ei riku EL-i reegleid ning DSA ei tsenseeri igasugust sisu.

"Ükski DSA säte ei keela platvormi omanikul või kellelgi teisel korraldada otseülekandes voogedastust ning väljendada oma isiklikke seisukohti," ütles Regnier.

EL on algatanud oma digitaalteenuste seaduse (DSA) alusel juba X-i suhtes uurimise.

Regnier lisas, et käimasolev uurimine X-i suhtes sisaldab ka rikkumiskahtlusi riskide haldamise kohta kodanikudiskursuse ja valimisprotsesside osas, mistõttu EL hindab tähelepanelikult diskussiooni ja võib selle sõltuvalt võimalike riskide tuvastamisest lisada käimasolevasse uurimisse.

Musk on vallandanud juba Euroopas pahameeletormi rea rünnakutega Euroopa riigijuhtide, teiste seas Saksa kantsleri Olaf Scholzi vastu.

Esmaspäeval jätkus ka Muski tüli Briti peaministri Keir Starmeriga.

Starmer andis esmaspäeval vastulöögi Muski ja teiste vaenulikele rünnakutele seoses kunagiste lastevägistamise juhtudega Põhja-Inglismaal.

"Need, kes levitavad valesid ja desinformatsiooni nii kaugele kui võimalik, ei tunne huvi ohvrite vastu," ütles Starmer Muski nimepidi mainimata ajakirjanikele, kes küsisid kommentaare miljardäri kriitiliste postituste kohta sotsiaalmeediaplatvormil X.

Musk kritiseeris seejärel taas Starmerit endale kuuluval sotsiaalmeediaplatvormil X.

Starmeri ja Muski tüli pälvib ka Briti meedias üha suuremat tähelepanu.

Ajaleht The Times kirjutab, et Downing Streetil on keeruline tulega tule vastu võidelda. Selline lähenemisviis annaks Muskile laskemoona hoopis juurde ning peaministril läheks valimislubaduste täitmine veelgi keerulisemaks.

Laiem mure seisneb aga selles, kuidas Muski ja Starmeri tüli võib mõjutada Londoni suhteid tulevase USA presidendiga. 20. jaanuaril naaseb Valgesse Majja Donald Trump, kes pole Starmeri ja Muski tülli sekkunud. Musk on samas Trumpi liitlane ning multimiljardär on ka vabariiklaste partei suurrahastaja.

Trump ise on lubanud kehtestada Euroopa kaupadele 10-protsendilised tollimaksud. Sellised tollimaksud kahjustaksid Suurbritannia majandust, mis on juba raskustes. London üritab seetõttu vältida kaubandussõda Washingtoniga.