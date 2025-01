Musk nõuab Briti paremäärmusliku agitaatori vabastamist

USA tehnoloogiamiljardär Elon Musk esines neljapäeval üleskutsega vabastada vanglast Tommy Robinson, viimane on üks Suurbritannia tuntumaid paremäärmuslikke agitaatoreid.

Musk väitis X-is, et Robinson on üksikvangistuses tõe rääkimise eest ja ta tuleb vabastada.

Kunagine jalgpallihuligaan Robinson, keda on korduvalt kriminaalkorras karistatud, kannab praegu 18 kuu pikkust vanglakaristust lugupidamatuse eest kohtu vastu.

Aastaid moslemi- ja immigrantidevastast liikumist juhtinud mehel on internetis hiiglaslik jälgijaskond.

Muski neljapäevased sõnumid keskendusid Põhja-Inglismaa linnade ajaloolistele pedofiiliaskandaalidele, millele on Robinson tähelepanu juhtinud.

Rohkem kui kümne aasta eest ilmsiks tulnud laialt levinud tüdrukute ahistamine mitmes Inglismaa linnas on põhjustanud vastuolusid juba pikka aega.

Rea kohtuasjade tulemusena mõisteti süüdi mitukümmend peamiselt Lõuna-Aasia moslemi päritolu meest. Ohvrid olid valdavalt kaitsetud valged tüdrukud.

Järgnesid ametlikud raportid, milles öeldi, et politsei ja sotsiaaltöötajad ei peatanud mitmel juhul ahistamist ja vaatasid sellele läbi sõrmede, sest kartsid rassismisüüdistusi.

Skandaale on hakanud ära kasutama paremäärmuslased, teiste seas Robinson.

Varemgi Briti poliitikasse sekkunud Musk kritiseeris oma sotsiaalmeediaplatvormil X ka peaminister Keir Starmerit.

Skandaale puudutavaid väiteid jagades märkis Musk, et Briti krooniprokuratuur (CPS) on see, mis otsustab, kas esitada kahtlustatavale kriminaalsüüdistus.

"Kes oli CPS-i juht, kui vägistajajõukudel lasti kohut kartmata noori tüdrukuid ära kasutada? Keir Starmer, 2008-2013," kirjutas Musk.

Starmer oli tõesti sel ajal riigiprokuratuuri juht, kuid teda ei ole kordagi süüdistatud katses takistada islamofoobia kartuses kellegi kohtu alla andmist.

2012. aastal leidis Starmer, et kohtusüsteemi lähenemine seksuaalsele ärakasutamisele on vigane ja lasi CPS-i selle valdkonna töö ümber korraldada

Musk kritiseeris Starmerit juba eelmisel aastal Inglismaa ja Põhja-Iirimaa linnades puhkenud immigratsioonivastaste rahutuste ajal.

Suurbritanniale teevad muret veel kuuldused, et Musk kavatseb annetada kümneid miljoneid naelu sealsele parempopulistlikule parteile Reform UK.

Maailma rikkaim mees ja USA tulevase presidendi Donald Trumpi tähtis liitlane Musk avaldas hiljuti toetust ka Saksa parempopulistlikule parteile Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Muski toetus AfD-le tuleb ajal, mil sakslased valmistuvad 23. veebruaril toimuvateks parlamendivalimisteks. Saksamaa poliitikud kritiseerisid teravalt Muski toetusavaldust AfD-le.

AfD on arvamusküsitlustes teisel kohal ja võib-olla suudab nurjata paremtsentristliku või vasaktsentristliku enamuse moodustamise Bundestagis. Saksamaa tsentristlikumad erakonnad ehk nn peavooluparteid on lubanud hoiduda AfD kaasamisest valitsemisse riiklikul tasandil.