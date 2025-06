Lätis toimus üleriigiline pojengifestival

Veel kümne aasta eest laius siin kartulipõld. Nüüd on Valmiera lähedal asuvast Silezersi majapidamisest saanud Läti üks kaunemaid lilleaedu - siin kasvab üle tuhande pojengisordi. Pererahvas peab aeda oma rõõmuks - Sandra Mikulinoka on arst ja ta abikaasa Roberts pensionär.

Kui tavaliselt on enne ligot pojengiõitsemise kõrgaeg, siis tänavu on loodus nädal-paar tavapärasest maas ja üldse teistsugune - aprilli mõne kuuma päeva järel saabus külm ja viimastel nädalatel on sadanud nii palju vihma, et osa põlde on Lätis vee all. Nii pole Silezersis osa sorte veel õitsema hakanud.



"Õitsemine on jäänud hilisemaks - siin olid tugevad vihmad. Ja külmad ööd. Pojengid õitsevad meie kliimas väga hästi. Lätis kasvatatakse neid taimi juba alates 17. sajandist. Näeme neid maal kõigis aedades. Praegu aretatakse ka palju uusi sorte," rääkisid Roberts ja Sandra.



"Kasvatame neid taimi peamiselt enda rõõmuks. Alustasime mõne pojengiga kuni tekkis suur aed," lisas Roberts.

Pojengide sordivalik on lai ja hind ka - Hollandis müüakse pojenge, mis maksavad ligi 3000 eurot, aga on ka veel kallemaid. Silezersi pererahvas peab end kollektsionäärideks, kelle lilleväli ei saa kunagi päris valmis.

"Vahetame sorte Läti kollektsionääride vahel ja ostame neid ka välismaalt, mujalt Euroopast," sõnas Sandra.

Pojengiaedade külastamine on Lätis väga populaarne, nagu ka nende majesteetlike taimede kasvatamine. Vana maamaja võib olla küll ammu maha jäetud, kuid pojengid selle kõrval õitsevad ikka.