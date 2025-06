Zelenski võrdles Venemaa tegevust rahvusvahelisele üldsusele näkku sülitamisega

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva kombineeritud raketi- ja droonirünnaku Krementšuki linnale Poltaava oblastis, kahjustades sealseid energia- ja põllumajandusrajatisi. Rünnakus tulistati Ukraina pihta ligi 200 drooni ja raketti, sealhulgas nii tiibrakette kui ka ballistilisi rakette. Rünnak toimus vahetult pärast USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini telefonikõnet.

Zelenski sõnul oli rünnak Krementšuki vastu sihilikult ja reeturlikult kavandatud, et võtta sihikule Ukraina tsiviilinfrastruktuur ning näitas Venemaa soovi kahjustada Ukraina energiarajatisi.

"See on Venemaa sülitamine näkku kõigele, mida rahvusvaheline üldsus selle sõja peatamiseks teha püüab," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"See juhtus vahetult pärast Putini vestlust Trumpiga. Pärast seda, kui ameeriklased palusid meil Venemaa energiarajatisi mitte rünnata. Samal ajal, kui Putin üritab kujutada end Lähis-Ida vahendajana... Künismi tase on jahmatav," tõdes Ukraina liider.

Pärast kõnet Putiniga väitis Trump, et on avatud Venemaa liidri pakkumisele vahendada Iisraeli ja Iraani vahelise konflikti lahendamist. Zelenski lükkas tagasi idee, et Putin – kes on pidanud üle kümne aasta sõda Ukraina vastu ega ole astunud sammugi püsiva relvarahu poole – mängiks rahuvalvaja rolli.

"Putin on sõda ise," ütles Zelenski, kutsudes rahvusvahelist üldsust üles mitte langema Vene manipulatsiooni ja valede ohvriks.

Zelenski hoiatas ka, et Venemaa võib kavandada täiendavaid rünnakuid Ukraina energiasektori, sealhulgas tuumaenergia infrastruktuuri vastu. Presidendi sõnul on Ukraina luureagentuurid hankinud tõendeid Venemaa ohu kohta ning jaganud teavet Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ja Trumpi administratsiooniga.

"Venemaa plaanib edasisi rünnakuid meie energiasektori vastu – rünnakuid, mis võivad praegu olla maailmale vähem nähtavad, sest kõik pilgud on suunatud olukorrale Lähis-Idas," ütles ta.

Venemaa on kogu täiemahulise sõja vältel püüdnud häirida Ukraina elektrivõrku sihipäraste rünnakutega energiataristu vastu. Pärast USA ettepaneku tagasilükkamist 30-päevase tingimusteta relvarahu kohta märtsis pakkus Moskva selle asemel kuuajalist relvarahu rünnakutele energiataristu vastu.

Kui Venemaa ründab Ukraina tsiviilenergiataristut, mis mõjub elanikkonnale, siis Ukraina püüab purustada Venemaale tulusat energiaekspordi taristut, rünnates sageli naftabaase ja -rafineerimistehaseid.