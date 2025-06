Mobiiliga hääletamise murekohaks on rakenduse auditeerimise keerukus

Vabariigi valimiskomisjon otsustas möödunud nädalal, et sügisestel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel veel mobiiliga hääletada ei saa. Valimiskomisjoni jaoks on peamine murekoht see, et mobiilirakendusi ei saa tavapäraselt auditeerida, hääletus selle üle oli aga üsna tasavägine.

Valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann ütles, et m-hääletamise valijarakendust on kõige mõistlikum ja kasutajasõbralikum levitada läbi Google Play ja Apple'i App Store'i.

"Vabariigi valimiskomisjon peab olema 100 protsenti kindel, et selline levitamisviis on auditeeritav. Kõik komisjoni liikmed praegu selles veendunud ei olnud," ütles Kullerkann ERR-ile.

Kullerkann sõnas, et hääletamine oli üsna tasavägine, aga praegu jäi peale seisukoht, et rakendust on hetkeseisuga vara kasutada.

M-valimise rakendust testiti tänavu maikuus, testis osales üle 2400 inimese.

Valimiskomisjoni esimehe sõnul andis testimine kindluse, et rakendus ise on töökindel ning kasutajate tagasiside oli igati positiivne.

"Peamine murekoht ongi rakenduse levitamiskanalist tulenev rakenduse auditeerimine. Kui valimiste veebilehelt levitatava arvuti valijarakenduse terviklikkuse võtame, siis seda saab lisaks audiitorile kontrollida valimisteenistuse avaldatud andmete alusel põhimõtteliselt igaüks, kellel on piisavalt teadmisi ja pealehakkamist. Rakenduse poes levitatava mobiilirakenduse terviklikkuse kontroll on valija jaoks keerukas ja seda teeb audiitor valimisteenistuse koostatud juhendi abil. Seetõttu ongi see auditeerimise protsess eriti oluline," kirjeldas Kullerkann.

Sügisestel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei ole rakendust kasutada võimalik, kas seda oleks võimalik kasutusele võtta järgmistel parlamendivalimistel, ei saa praegu veel öelda. Riigikogu valimise seaduse kohaselt kehtestab valimiskomisjon enne iga valimist oma otsusega operatsioonisüsteemid, millele valijarakendused luuakse.

"Ma tahan rõhutada seda, et meil ei ole andmeid selle kohta, et mobiiltelefoniga hääletamine oleks kuidagi ebaturvaline. Google'i ja Apple'i rakenduste poed on turvalised, kuid sealsete rakenduste auditeerimine ei ole tavapärane, üldjuhul rakenduste arendajad seda ei vaja," nentis Kullerkann.

Valimiskomisjoni esimees märkis, et kuna valimiste korraldajatel on ootus, et autentsust saab kontrollida mitte ainult rakenduspoe omanik, vaid ka audiitor, peab selle küsimusega veel täiendavalt tegelema.

Mobiilse hääletuse välja töötanud riigi infosüsteemi amet (RIA) kriitikaga ei nõustu.

"Riigi infosüsteemi ameti vaatest oli see rakendus kasutamiseks täiesti valmis. RIA arvates see ei ole kuidagi mingi takistus, sellepärast et Google ja Apple on vaikimisi rakenduste levitamise kohad, need on tuntud kohad kõikidele kasutajatele ja meie vaatest oleksid need täiesti sobivad kohad ka valijarakenduse levitamiseks," lausus RIA valimiste infosüsteemide tootejuht Tõnis Lepik.

"Ka vabariigi valimiskomisjoni istungilt ei tulnud tegelikult mitte ühtegi konkreetset puudujääki või etteheidet, just tehnilise poole pealt, "lisas ta.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad tänavu 13.–19. oktoobril.