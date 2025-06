Eesti koht rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis aastaga ei paranenud

Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp ütles tulemusi kommenteerides, et see on tunnustus Eesti ettevõtjatele, kelle töö tulemusena on Eesti positsioon äritegevuse efektiivsuse faktorvaldkonnas tõusnud.

"Vaadeldes konkurentsipositsioone eraldi faktorite lõikes, näeme, et Eesti positsioon on langenud nii majanduse seisundi kui ka valitsuse tõhususe faktorvaldkonnas, samaks on jäänud infrastruktuuri näitaja. Ainus tõus leidis aset äritegevuse efektiivsuse faktorvaldkonnas, mis kinnitab, et meie inimeste väärtushinnangud on kõrged ja ettevõtted on keerulistel aegadel hästi juhitud," sõnas ta.

Eesti konkurentsipositsioon aastate kaupa Autor/allikas: Konjunktuuriinstituut

Senise koha säilitamine edetabelis võib Raudsepa sõnul näida küll positiivne, aga võrdluses lähinaabritega, kellega Eesti jagab sama ebakindlat keskkonda, on Eesti tulemuse näol tegemist siiski stagneerumisega.

"Peame täna endalt küsima, mida oleme teinud valesti, et samas majandusruumis sarnaseid probleeme jagades on Eesti konkurentsipositsioon olnud aastaid langev, Lätil ja Leedul aga tõusev," ütles Raudsepp.

Leedu tõusis konkurentsivõime edetabelis võrreldes möödunud aastaga üheksa kohta 21. positsioonile, Läti asub 38. kohal, kerkides mullusega võrreldes seitse kohta.

"Balti riikidel on olnud potentsiaali oma konkurentsivõime positsiooni hoogsalt parandada, aga meie pole sellest osa saanud," nentis Raudsepp.

Eesti olulisematest kaubanduspartneritest on Rootsi edetabelis kaheksandal kohal (langus kaks kohta), Soome 15. kohal (tõus üks koht), Saksamaa 19. kohal (tõus viis kohta).

Kui vaadata riikide konkurentsivõime muutumist viimasel aastal, siis suurimad tõusjad edetabelis on Malaisia (11 kohta), Leedu (üheksa kohta), Kanada (kaheksa kohta) ja Läti (seitse kohta) ning suurimad langejad Indoneesia (13 kohta), Türgi (13 kohta), Poola (11 kohta) ja Korea (seitse kohta).

IMD viib riikide rahvusvahelise konkurentsivõime hindamist läbi 1984. aastast. 2025. aastal osales hindamisel 69 riiki. Konkurentsivõime hindamine tugines 2024. aasta statistilistele andmetele ja 2025. aasta alguses läbi viidud ettevõtte juhtide küsitluse tulemustele. Eesti Konjunktuuriinstituut on IMD partneriinstituut alates 2001. aastast.