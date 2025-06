ERJK nõuab Madisonilt ja Kaljurannalt reklaamiraha tagastamist

ERJK märgib ettekirjutustes, et kuigi Euroopa tasandi määruse kohaselt võivad Euroopa tasandi erakonnad rahastada Euroopa Parlamendi valimistega seotud kampaaniaid, piirab siiski valimiskampaaniate rahastamist ka iga riik riigisiseste õigusaktidega, mis keelavad juriidilise isiku annetused.

Toona EKRE nimekirjas kandideerinud ja hiljem Keskerakonda astunud Madisonile heidab komisjon ette, et valimisreklaamiks võib pidada valimisaasta aprillis Keila kultuurikeskuses ja Solarise keskuses toimunud rahvakogunemisi ning nende reklaami Kanal 2-s.

Euroopa Parlamendi valimised toimusid möödunud aasta 9. juunil.

Kui ERJK esialgu mullu Madisoni poole pöördus, vastas ta, et kandis oma valimiskulud kas ise või EKRE vahenditest, kuhu toona kuulus. Sügiseks ei olnud komisjon saanud Madisonilt aga vastust, kas telereklaami ja Solarises toimunud ürituse eest tasus Madison ise, või kandis kulud erakond.

Tänavu jaanuaris vastas Madison, et üritus oli seotud Euroopa Parlamendi liikme teavitustööga ning telereklaam oli ürituse reklaamimiseks. Samuti oli see Madisoni sõnul kooskõlastatud ID fraktsiooniga, et veenduda, et see ei läheks valimiskampaania alla.

ERJK hinnangul oli rahvakogunemine küll julgeolekuteemaline ja parlamendiliikme tööd tutvustav, aga selle kontekst ja üritusel toimunu võimaldab seda käsitleda valimiskampaaniana. "Sündmusel kutsusite oma esitlust lõpetades üles liituma erakonnaga, muutma sõidukeid enda valimisreklaami kandjaks, osalema valimistel ja neid võitma," loetles komisjon kohtumisest avaldatud video põhjal.

Madison peab seega tagastama 14 900 eurot Euroopa Parlamendi ID fraktsioonile ning 430 eurot Tallinnfilm OÜ-le rahvakogunemiseks kasutatud Kino Artise rendikulu.

Marina Kaljurannale heidab komisjon ette ajalehtedes ilmunud naistepäevatervitust, mida rahastas Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon.

Komisjoni hinnangul võib tervitusi pidada Kaljuranna isikureklaamiks.

Kaljurand vastas komisjonile, et kolm kuud enne valimisi avaldatud tervitused ei ole seotud valimiskampaaniaga ning edastas naistepäevatervituse kui Euroopa Parlamendi naiste ja võrdõiguslikkuse komitee liige.

ERJK leiab, et reklaami sõnumit, visuaali ja mõju kogumis hinnates saab seda pidada poliitiku isikureklaamiks ja kuna see on esitatud valimiseelsel perioodil, käsitleb komisjon kontekstist lähtuvalt naistepäevatervitusi poliitiku isikureklaamina.

Kaljurand peab seega tagastama sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioonile 13 439 eurot.

Nii Madison kui ka Kaljurand tõid välja, et reklaamid avaldati enne nende valimiskandidaatideks kinnitamist.

ERJK ettekirjutust saab vaidlustada 30 päeva jooksul, raha fraktsioonidele tagasi maksmiseks on saadikutel aega 60 päeva.