Hispaania konservatiivid lubavad valimisvõidu korral leevendada kliimareegleid

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Madridi juhtiv roll EL-i kliimaeesmärkide eestkõnelejana võib lähiajal lõppeda, sest konservatiivne Rahvapartei (PP) lubab 29. novembri valimiste võidu korral muuta riigi senist ambitsioonikat kliima- ja energiapoliitikat.

PP soovib loobuda enda hinnangul ebarealistlikest tähtaegadest ning muuta rohepööret aeglasemaks ja paindlikumaks. See tähendaks olulist suunamuutust võrreldes peaminister Pedro Sánchezi valitsuse senise rohepoliitikaga.

PP märgib oma valimisprogrammi energeetika peatükis, et süsinikuneutraalsuse saavutamine on Euroopa jaoks hädavajalik eesmärk. Samas lubab erakond seista "realistliku ja õiglase ülemineku" eest.

Partei lubab kliimapoliitika meetmeid hinnata sektorite kaupa, võttes arvesse tehnoloogia arengut, maailmas toimuvat ja nõudluse muutusi.

"Me ei kehtesta tarbetuid kohustusi ning tühistame need, mis kahjustavad konkurentsivõimet, tööstust või tööhõivet," seisab dokumendis.

Sotsialistist peaministri Pedro Sánchezi juhitud Hispaania on seni aktiivselt toetanud Euroopa Liidu ambitsioonikaid kliimaeesmärke, seistes muu hulgas heitkogustega kauplemise süsteemi, saaste vähendamise eesmärkide ning sisepõlemismootoriga autode järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamise eest.

PP valimisprogramm näitab aga, et Hispaania seisukoht muutuks, kui EL-i suuruselt neljanda majanduse etteotsa kerkiks konservatiivide juhitud valitsus.

Viimased küsitlused viitavad, et PP ja parempopulistlik partei Vox võivad saada Hispaania parlamendis selge enamuse. Järjepidevalt toetust kasvatav Vox kritiseerib eriti teravalt EL-i kliimapoliitikat.

Politico kirjutab, et PP on võtnud EL-i kliimapoliitika suhtes skeptilisema hoiaku kui teiste riikide konservatiivsed erakonnad. Näiteks hääletas erakond 2025. aasta novembris Euroopa Parlamendis 2040. aasta kliimaeesmärgi vastu.

PP valimisprogrammi energiapoliitika peatükki aitas koostada Alberto Nadal. Ta on kritiseerinud Hispaania senist energiapoliitikat ning pooldanud tuuma- ja taastuvenergia kombineerimist, rõhutades samal ajal varustuskindluse ja taskukohaste energiahindade tähtsust.