Iraani ametnikud ähvardavad Hormuzi väina sulgeda

Ameerika Ühendriigid on hoidunud otse sekkumast Iisraeli-Iraani sõtta. Sekkumist poleks võimalik vältida, kui Iraan sulgeks Hormuzi väina, sest veerand Lähis-Ida naftatransiidist toimub just mere kaudu. Iraani kõrged ametiisikud on sellisele võimalusele viidanud. Seni on tegu ähvardustega.

Hormuzi väin on veetee, mis ühendab Pärsia lahte ookeani ja maailmaturuga. Seda pudelikaela läbib 20 miljonit barrelit Lähis-Ida naftat päevas, pluss LNG (veedeldatud maagaas).

Teheran on mõista andnud, et Iisraeli õhulöökide jätkumise korral võib Iraan Hormuzi väina sulgeda. See paneks piduri veerandile üleilmsest naftatransiidist meritsi, mis omakorda see tähendaks USA otsest sekkumist.

"Juhul, kui Iraan proovib väina kinni panna, siis on oht väga suur. See on kohe kindlasti midagi, millele vastab USA," lausus Tallinna ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall.

Iraan on kehvas olukorras, ütlevad eksperdid. Valikuid on vähe. Kahtlane on, et Hormuzi väina sulgemine oleks neist parim.

"Ma olen ise skeptiline, et Iraan julgeks seda teha. Samuti ei ole küsimus ainult USA sõjaväelises reageerimises. Enamus naftast läheb Hiinale näiteks. Väga paljud suured riigid oleksid pahased selle otsuse üle," lisas Crandall.

"Viimastel päevadel rõhus Iraan naabrite, sealhulgas nende solidaarsusele, kellega on olnud konfliktis pikka aega - kaasaarvatud Saudi Araabia, et need aitaks olukorda parandada. Hormuzi väina sulgemine välistaks igasuguse koostöö Araabia naabritega," ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivan Klyszyz.

USA on juba Lähis-Itta saatnud relvastust, mis oleks võinud jõuda Ukrainasse, on varem öelnud president Zelenski. Omaani vetesse saadeti veel üks USA lennukikandja. Sellegipoolest on USA seni hoidunud end sõtta sekkumast.

"Kindlasti on Trump samuti selline, et ta ei soovi suures sõjas osaleda - pikaajalises sõjas, aga sellised lühiajalised rünnakud - seda on ta juba teinud esimesel ametiajal ja seda on ta kindlasti nõus tegema," lausus Crandall.

Kohati on eksperdid segaduses, et milline on üldse USA eesmärk Iraanis.

"Keeruline on mõista, mida administratsioon taotleb. Kogu toimuva taustal on Trumpi administratsioon üritanud läbi rääkida Iraaniga, sealhulgas ilma Iisraelita," lisas Klyszyz.

Siiani on maailamturud Iisraeli-Iraani sõjale reageerinud suhteliselt loiult. Hormuzi sulgemine mõjuks maavärinana, kui Iraan seda teha julgeb.