Käibemaksutõus tõstab kultuuriürituste piletihinda veelgi

Kuigi muusikaürituste- ja kultuurisündmuste korraldajad on tõstatanud mitmeid kordi madalama maksumäära vajadust, kuid nüüd tõuseb käibemaks veelgi.

"Meid puudutab see hinnatõus alates sügisest ehk siis septembri keskel kui algab uus hooaeg kõikide kontsertide ja tulevaste festivalidega, siis nende piletites paraku see käibemaksu tõus juba ka kajastub," ütles Eesti Kontserdi kommunikatsiooni juht Silver Kuusik.

Kaheportsendine käibemaksutõus tõstab Eesti Kontserdi pileteid keskmiselt paari euro võrra.

"Tegelikult ei kata me selle väikse hinnakasvuga oma kulusid, sest kontserdikorraldus on väga kulukas ettevõtmine. Kõik hinnad on ju ka lisaks käibemaksule tõusnud. Ja klassikaline muusika, ma julgen öelda, ei ole peaaegu kunagi võidus. Piletihinnaga puhtalt me kohe kindlasti neid kulusid, mis kontserdi tegemiseks tekivad, ära ei kata," ütles Kuusik.

Suurkontsertide korraldaja Live Nation Eesti, kes tõi Eestisse Justin Timberlake'i ja Imagine Dragonsi kontserdid ja toob juulis AC/CD, rääkis ka maksutõusu rahvusvahelisest mõõtmest.

"Me ei räägi siin kahest protsendist, aga kui me võrdeme lähiturgudega, siis Soomes on kontserdipiletite käibemaks 14 protsenti, Lätis on 0 ja Leedus on 9 protsenti. Seal on need vahed palju suuremad. Kui me räägime suurtest kontsertidest, siis me räägime, et kas see toimub siin või see toimub kusagil mujal. Kui on artist, kes teeb siin regioonis ühe kontserdi, siis kas see toimub Eestis, Soomes või see toimub Lätis. Meil on lauluväljak, mis on hea mahutavusega ja äge koht, mis annab meile teatud eeliseid, aga see maksukeskkond täna ei anna," rääkis Live Nation Eesti juht Mart Eensalu.

Eensalu sõnul on küsimus kui mitmele sündmusele pilet ostetakse.

"Suurim fänn leiab selle raha peaaegu alati, aga see inimene, kes mõtleb, kas ma lähen või ei lähe, tema jaoks see hind lõpuks loeb," ütles Eensalu.

Ka mitmed muuseumid tõstavad käibemaksu tõttu piletihindu ning seeläbi kallineb ka muuseumikaardi hind 65 eurolt 75 eurole.

"Paratamatult tõuseb 1. juulist ka muusemikaardi hind. Muuseumikaardi hinda ei mõjuta otseselt see, kui mitu muuseumi selles on, vaid just nimelt piletihind. Muusumite eelarved paraku on väga pingelised ja see on kombinatsioon tegevustoetusest ja omatulust. Ja see omatulu pool on muuseumidele ka väga tähtis," rääkis muuseumikaardi juht Anu Viltrop.

Mitmed teatrid, näiteks Draamateater, Vanemuine ja Tallinna Linnateater, on öelnud, et nemad piletihindasid tänavu ei muuda. Sellisel juhul tasub teater suurenenud käibemaksust tingitud vahe ise kinni.