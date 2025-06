Maalehe peatoimetajaks saab Rain Pruul

"Raini ülesanne on tugevdada Maalehe ajakirjanduslikku taset; luua pidev ja tugev koostöö Delfi Meedia uuriva toimetusega; kiirendada Maalehe näo ja fookuse leidmist digitaalses maailmas; muuta toimetuse töö süsteemsemaks, läbimõeldumaks ja sihtgruppide-teadlikumaks," lausus Delfi Meedia peatoimetaja Urmo Soonvald Delfile.

Riikoja ütles, et otsus lahkuda sündis peale arutelu Soonvaldiga. "Eks pea viis aastat olen juba peatoimetaja olnud ka," ütles Riikoja.

Riikoja ütles, et Maalehte on tal peatoimetajana hea üle anda, sest tegemist on Eesti suurima paberväljaandega, mis on ka veebis tublisti arenenud. "Lugeja on veebist fookusteemad üles leidnud," sõnas Riikoja.

"Maalehel on ees suur tulevik," lisas Riikoja.

Maaleht on Eestis ilmuv eestikeelne nädalaleht, mis ilmub neljapäeviti. Maalehe esimene number ilmus 1. oktoobril 1987.