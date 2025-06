Analüütikud ennustavad nafta hindade tõusu kuni 130 dollarini barreli kohta

Naftaturud jälgivad pingsalt Iisraeli-Iraani sõja arenguid. Analüütikud ennustavad, et kui Iraan peaks sulgema naftaveoks üliolulise Hormuzi väina, võivad nafta hinnad tõusta isegi kuni 120-130 dollarini barrelist. Eesti tanklates kütusehinnad pärast eilset tõusu täna langesid. See pole aga seotud Lähis-Ida konflikti, vaid pigem lähenevate jaanidega.

Peale Iisraeli esimest rünnakut Iraanile tegi nafta hind jõulise hüppe üles, kuid vajus siis taas pisut allapoole, jäädes kõikuma 75 dollari piirimaile. Edasine sõltub konflikti arengust ja eeskätt sellest, kas Hormuzi väin jääb avatuks.

"Brenti toornafta puhul hinnatakse, et see Lähis-Ida riskipreemia on seal umbes 8 dollarit barrellilt. Kui peaks aset leidma eskalatsioon ja peaks juhtuma midagi, mida ei oodata, siis need prognoosid, kuhu naftabarreli hind võib tõusta, need on viimastel päevadel muudkui ülepoole kruttinud. Täna hommikul räägiti 130 - 150 dollarist barreli kohta," lausus Redgate Wealth investeeringute juht Peeter Koppel.

"Baastsenaarium võiks olla, et umbes 5-10 dollarit ehk 80 dollarit barrelist võiks olla naftahinna lagi, aga võib olla ka hullem variant, et hind tõuseb üle 100 dollari, aga ainult juhul, kui Iraan paneb selle põhikanali kinni, läbi mille jõuab umbes 30 protsenti maailma naftast läbi Pärsia lahe India ookeani ja sealt omakorda ülejäänud maailma edasi," sõnas LHV panga majandusanalüütik Triinu Tapver.

Koppeli sõnul võib nafta hinna tõus seada ohtu edasised intressilangetused.

"See tõukaks jälle tagant inflatsiooni ja see sisuliselt seoks keskpankade käed, nad ei saaks intresse langetada, mida nad praegu on tegemas, et majandusele hoogu juurde anda," kirjeldas Koppel.

"Euroopas on üks asi, mis nafta hinna tõusu pehmendab ja see on euro tõus dollari suhtes. Naftaga arveldatakse dollarites, siis eurodes see mõju ei saa olema nii tugev. Kuna Euroopa majanduse väljavaated on pigem nigelad, siis pigem ma näen, et intressid püsivad tänasel tasemel või siis üks langetus tuleb veel. Ma intressikõrgendust pigem ei näe," lisas Tapver.

Eesti tanklatesse jõudis hinnatõus neljapäeval. Reedel aga kütusehinnad taas pisut langesid.

"Tõus toimus 3-4 päeva pärast seda, kui esimesed sündmused juhtusid, sellise viitega ta jõudis Eesti tanklatesse. Täna see korrektsioon on tingitud pigem kohalikust konkurentsist - jaanipäev on tulekul, inimesed hakkavad likuma, tanklad püüavad meelitada kliente enda juurde. See on pigem selline konkurentsist tingutud kõikumine hetkel. Vaadates kaugemale - tuleb suve kõrghooaeg, nii bensiinis kui üldse inimeste liikumisele - see pigem avaldab survet hindade tõusule kui langusele," sõnas Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.