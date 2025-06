Ka jaanipäev tuleb vihmane ja kohati tugeva tuulega

Jaanipäeva on pilves, Lääne-Eestis kohatiste selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 14 kraadi.

Jaanipäev soosib tubasemaid tegevusi, sest päev tuleb vihmane. Ennelõunal sajab mitmel pool hooti vihma ja pärastlõunal jõuab meile läänest uus tihe sajuala. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Edela- ja lõunatuul puhub 5 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 12 kuni 17, puhanguti kuni 24 meetrit sekundis. Nii et tuul kisub tugevaks. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Ja ka homme õhtu on mitmel pool veel vihmane, kohati võib olla äikest. Ja tuul on veel endiselt üpris tugev, puhudes saartel iiliti kuni 24 meetrit sekundis. Ja sooja on kuni 15 kraadi.

Ja midagi pole teha, vihmased päevad jätkuvad. Ka kolmapäev tuleb kahjuks mitmel pool sajune. Neljapäeval sajab hoovihma mitmel pool just mandril, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb ja ka tuul võtab hoogu maha.

Ja paistab, et reede peaks tulema nädala kõige kuivem, öö on sajuta ja päeval sajab vaid kohati nõrka hoovihma. Sajuta püsib ka laupäeva öö, kuid päevaks on taas vihm kohal. Öine keskmine õhusoe püsib 10-11, päevane 17-18 kraadi juures.