Vaherahu Lähis-Idas püsib

Sündmused arenesid peadpööritava kiirusega. USA pommitas Iraani tuumarajatisi, islamiriik ründas hiljem Kataris ja Iraagis asuvaid USA sõjaväebaase. Samal ajal käisid diplomaatilised kõnelused kulisside taga, vahendas The Wall Street Journal.

Trump teatas ööl vastu teisipäeva relvarahu kokkuleppest Iisraeli ja Iraani vahel. Iisrael ja Iraan kuulutasid mõlemad end sõja võitjaks. Pole veel selge, kas vaherahu ka püsima jääb.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et kiire üleminek õhurünnakutest vaherahule paljastab, kuidas Trumpi administratsioonis võimu teostatakse.

Asepresident JD Vance on kirjeldanud viimaste päevade sündmusi kui uut USA välispoliitilist doktriini. See keskendub riiklike huvide määratlemisele, jõulistele läbirääkimistele ja vajadusel ülekaaluka jõu kasutamisele.

Peaaegu kohe pärast Iraani tuumarajatiste pommitamist helistas Trump ka Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. Trump teatas, et sõda tuleb lõpetada, ütles üks asjaga kursis olev ametnik.

Ametniku sõnul andis Trump Netanyahule teada, et USA on oma sõjalise missiooni lõpetanud ning Iisrael peab seda samuti tegema.

Trump on seejärel järjepidevalt teatanud, et Iraani tuumarajatised on täielikult hävitatud. Samal ajal ei soovinud ei Iraan ega ka Iisrael, et konflikt kaua kestaks, ning otsisid olukorrast väljapääsu. Iraan ja USA pidasid kõnelusi Araabia vahendajate kaudu.

Juba laupäeva õhtul teavitas Trumpi erisaadik Steve Witkoff Araabia riike, et USA kavatseb peagi rünnata Iraani tuumarajatisi. Pärast rünnakut võttis Witkoff kohe ühendust Iraani välisminister Abbas Araghchiga.

Witkoff ütles Araghchile, et Iraan peab naasma läbirääkimiste laua taha. Witkoff hoiatas siis, et USA võib Iraanile veelgi suuremat kahju tekitada. Araabia riigid andsid Iraanile teada, et Teheran peab Washingtonile järele andma. Araghchi aga vastas, et Iraan ei loobu oma tuumaprogrammist.

Iraan ründas hiljem Kataris asuvaid USA baase. Veidi varem helistasid Iraani ametnikud Katarile, et hoiatada rünnaku eest. Katar edastas Iraani sõnumi USA-le. Washington teatas seejärel, et nägi rünnakut ette ega plaani selle eest kätte maksta.

Pärast rünnakut vestles Vance Katari peaministriga ning Trump vestles Katari emiiri Tamim bin Hamad al-Thaniga, ütles üks asjaga kursis olev inimene. Trump palus emiiril uurida, kas Iraani valitsus on valmis sõlmima relvarahu. Emiir tegigi seda ning Iraan nõustus relvarahuga.

Trump teatas seejärel relvarahust, Iisrael ja Iraan aga jätkasid õhulöökide vahetamist. Trump noomis seejärel otsekoheses kõnepruugis mõlemat riiki. Trump vestles telefoni teel veel ka Netanyahuga ning teatas hiljem, et relvarahu püsib. Ka Netanyahu ise andis seejärel teada, et Iisrael on saavutanud kõik oma sõjalised eesmärgid.

"Trump pole patsifist, kuid ta ei taha lasta end tõmmata pikkadesse ja venivatesse sõjalistesse ettevõtmistesse," ütles mõttekoja International Crisis Group tippjuht Michael Wahid Hanna.