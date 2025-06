Vanglate ettevõtluskeskus tahab vangide toodangu müümiseks e-poe avada

Vanglate ettevõtluskeskus valmistab ette e-poodi, et turustada vangide toodetud käsitööd ja eritellimustooteid. Hõlpsamaks toimimiseks soovivad nad, et justiitsministeerium võimaldaks sõlmida väiksemaid lepinguid ilma hankeid korraldamata.

Vanglate ettevõtluskeskus soovib avada e-poe, kus turustatakse käsitööd ja eritellimustooteid. Justiits- ja digiministeeriumile saadetud kirjas tõi Tallinna Vangla välja, et näiteid heast praktikast on juba olemas – Stovemani kaubamärgi all müüakse vangide valmistatud kvaliteetseid metalltooteid.

Tallinna Vangla vanglakomisjoni liige Aaro Nursi teatas ministeeriumile, et vanglad, eelkõige vanglate ettevõtluskeskus, vajaksid partnerite leidmiseks paindlikumaid tingimusi. Nii saaksid nad suurendada vangide tööhõivet ja vanglate tootmispotentsiaali.

"Praegused riigihanke protseduurid piiravad Tallinna Vangla võimekust kiiresti reageerida väiksematele tellimustele ning luua koostööd kohalike ettevõtete ja omavalitsustega," tõdes Nursi.

Ta tõi välja, et näiteks pesumajade ja õmblustsehhide teenuseid võiks rohkem kasutada riigiasutused, kuid pole selget suunist sisetehingute võimaldamiseks. Ka väiketellimused või hooajatööd jäävad sageli saamata, sest partneril pole ressurssi, et hankeprotsessis osaleda.

Lisaks katavad vanglad tootmises kõik kulud alates materjalidest kuni seadmeteni ise ning vajavad seetõttu kindlaid ja paindlikke tellimusi, et tootmist tasuvalt ja jätkusuutlikult korraldada.

Seetõttu tegi Tallinna Vangla vanglakomisjon ministeeriumile ettepaneku, et väikse mahuga otselepinguid võimaldataks sõlmida ilma klassikalise hankeprotsessita ning täpsustada tuleks sisetehingu võimalusi riigiasutuste vahel, et soodustada vanglatelt teenuste tellimist.

Ühtlasi soovib vanglakomisjon, et justiitsministeerium toetaks vanglate turundust ja e-kaubanduse arendust, sealhulgas veebimüüki ning kaasaks vange katseprojektidesse, kus testitakse paindlikumaid koostöömudeleid.

"Usume, et see suurendaks kinnipeetavate rakendatust, toetaks taasühiskonnastamist ning muudaks vanglad nähtavamaks ja usaldusväärsemaks partneriks," sõnas Nursi ja palus, et justiits- ja rahandusministeerium algataksid omavahelise mõttevahetuse riigihanke korra muutmiseks.

Justiitsministeerium ei kiirustanud siiski lubadusi välja andma. Asekantsler Rait Kuuse vastas Nursile, et võtab ettepaneku vanglate ettevõtluskeskuse edasiste tegevuste ja suundade kavandamisel teadmiseks, kuid riigihangete regulatsiooni muutmisega ministeerium praegu tegeleda ei kavatse.

"Ettevõtluskeskuse loomise eesmärk oli kinnipeetavate tööhõive ja tootmisvõimekuse suurendamine, mis on ka vanglateenistuse strateegiline eesmärk. Täna võib ütelda, et ettevõtluskeskus on olnud tööhõive suurendamises edukas ja algatanud mitmeid uusi koostööprojekte erinevate partneritega," märkis Kuuse.

Vanglate ettevõtluskeskus loodi möödunud aastal senise AS-i Eesti Vanglatööstus asemele ja see tegutseb kõigis kolmes Eesti vanglas.

Tallinna vanglas valmistatakse õmblus- , metall- ja puidutooteid, tegutseb tööstuslik pesumaja ning komplekteeritakse ja pakendatakse mitmesugust kaupa. Näiteks teevad vangid kaminaid, väligrille, kaminatarbeid, saunaahjusid, mitmesuguseid metallkonstruktsioone ning eriilmelisi puidutooteid.

Viru vangla pesumaja pakub pesupesemise täisteenust. Toodetakse ka Stovemani kaubamärgi all müüdavaid saunaahjusid ja tehakse mitmesuguseid puidutöid.

Tartu vanglas pakutakse haavelpritsi- ja pulbervärviteenust.