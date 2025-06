Vene lennuk rikkus Eesti õhupiiri

Pühapäeva, 22. juuni hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi Venemaa eriolukordade ministeeriumi transpordilennuk Il-76, mis viibis Eesti õhuruumis umbes neli minutit, teatas välisministeeriumi pressiteenistus.

Lennukil oli esitatud lennuplaan ning selle transponder oli sisse lülitatud. Rikkumise hetkel puudus lennukil kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega. Rikkumise järel suundus lennuk edasi Venemaa õhuruumi.

Il-76 (vene keeles Ильюшин Ил-76, NATO koodnimega Candid) on Nõukogude Liidus Iljušini konstrueerimisbüroo loodud nelja turboventilaatormootoriga ülatiivaline sõjaväe transpordilennuk, mis võeti kasutusele 1970ndate alguses. 2012. aastal moderniseeritud Il-76 lennukid said võimsamad mootorid, lennukite kasulik last suurenes 60 tonnini. Lastimiseks kasutatakse tagumist rampi. IL-76 on kasutuses nii Venemaa tsiviillennunduses kui ka sõjaväes ja teistes jõuasutustes.

See oli tänavu teine Eesti õhupiiri rikkumine Venemaa Föderatsiooni lennuvahendi poolt, märkis ministeerium.

Välisministeerium kutsus teisipäeval välja Venemaa saatkonna asjuri Eestis ja andis talle üle noodi, millega avaldati protesti seoses 22. juunil aset leidnud Eesti õhupiiri rikkumisega.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist äärmiselt tõsise ja kahetsusväärse vahejuhtumiga, millele Eesti ootab Venemaalt selgitust.

Kohtumisel tõstatas välisministeeriumi esindaja ka küsimuse, miks ei ole Venemaa täitnud oma lepingujärgset kohustust ja maksnud juba kaks kvartalit pensione Eestis elavatele Venemaalt pensioni saavatele isikutele, teatas välisministeerium.